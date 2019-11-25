Экономика

16:56 25.11.2019

Минэкоэнерго надеется на добровольную реструктуризацию крупных инвесторов в ВИЭ

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Минэкоэнерго надеется на добровольную реструктуризацию крупных инвесторов в ВИЭ

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины надеется на добровольный пересмотр существующих условий работы крупными инвесторами в возобновляемой энергетике страны.

"Мы ожидаем от бизнеса добровольную реструктуризацию, а мы со своей стороны показываем шаги от правительства, что мы готовы сделать для решения вопроса дефицита", - сказал заместитель министра по вопросам европейской интеграции Константин Чижик журналистам в понедельник после презентации задач министерства на 2019-2020 годы.

В свою очередь глава Минэкоэнерго Алексей Оржель подчеркнул необходимость нахождения компромисса, чтобы параллельно не был ухудшен инвестиционный климат в стране и были деньги для оплаты работы инвесторов в ВИЭ.

"Очень важно, чтобы мы нашли общий язык с инвесторами, чтобы они пошли на те условия реструктуризации, которые сейчас предлагаются правительством", - сказал он.

Как сообщалось, действующее законодательство предусматривает обязательный выкуп ГП "Гарантированный покупатель" производимой по "зеленому" тарифу электроэнергии.

"ГарПо" выкупает произведенную по высокому "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO для недопущения роста цен для населения. ГарПо покупает э/э у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь.

По оценкам Министерства энергетики и защиты окружающей среды, дефицит бюджета ГарПо в 2020 году может составить 13,5 млрд грн при сценарии as it is и 10,4 млрд грн – при сценарии minddle.

Теги: #виэ #минэкоэнерго #инвесторы
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