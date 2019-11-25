Экономика

15:53 25.11.2019

Украина отправила в Энергосообщество документы на подтверждение сертификации нового оператора ГТС

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Украина отправила в Энергосообщество документы на подтверждение сертификации нового оператора ГТС

Украина направила в Секретариат Энергетического сообщества документы с целью получения согласования от европейского регулятора решения о сертификации нового оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Документы уже направлены в Energy Community. Я думаю, до 26 декабря мы получим полностью сертифицированного газотранспортного оператора", - сказал он в ходе презентации задач министерства на 2019-20 гг.

По его словам, Украина выдерживает сроки отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), что дает все предпосылки для подписания нового контракта на транзит газа по европейским правилам.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 22 ноября одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал. ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Теги: #гтс #газ #оржель #энергосообщество
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