Экономика

15:45 25.11.2019

"Укрзализныця" за 2018г и 9 мес.-2019 предотвратила коррупцию на 600 млн грн - Кравцов

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"Укрзализныця" за 2018г и 9 мес.-2019 предотвратила коррупцию на 600 млн грн - Кравцов

Департамент экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) в 2018 году и за девять месяцев 2019 года выявил и предотвратил коррупционные правонарушения на сумму более 600 млн грн, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова.

"На сегодняшний день коррупция, конечно, является большой проблемой, однако статистика свидетельствует: мы сделали большой шаг вперед в процессе ее преодоления, ситуация намного лучше, чем в предыдущие годы", - цитирует пресс-служба Кравцова.

По его словам, за 2018 год и девятьмесяцев 2019 года сотрудники департамента экономической и информационной безопасности УЗ приняли участие в 1,609 тыс. проверок. Материалы 243 проверок направлены правоохранителям, по 147 зарегистрированы уголовные производства.

В рамках открытых уголовных производств 37 лицам вручены уведомления о подозрении, 15 чел. осуждены. Кроме того, 17 работников привлечены к административной ответственности за коррупционные правонарушения - декларирование, конфликт интересов.

Всего по результатам проверок к ответственности привлечены 1,552 тыс. нарушителя, в частности, им объявлены выговоры, уволены с работы, переведены на другую должность и т. п.

"В компании идет процесс коренных изменений в антикоррупционной политике и системе закупок, организации грузовых перевозок, других рискованных с точки зрения коррупции видах деятельности. Главная цель - искоренение и нулевая толерантность к любым коррупционным проявлениям", - резюмировал глава "Укрзализныци".

Как сообщалось, департамент безопасности "Укрзализныци" совместно с правоохранителями выявил майнинговую ферму криптовалюты (биткоинов), работавшую на электроэнергии компании. Ориентировочная сумма убытков с начала года - 1 млн грн.

Теги: #кравцов #укрзализныця #коррупция
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