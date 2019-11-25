Сменился гендиректор "Запорожстали", новым руководителем назначен Мироненко вместо Шурмы

Состоявшееся в понедельник общее собрание акционеров Запорожского металлургического комбината ПАО "Запорожсталь", одного из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, назначило генеральным директором предприятия Александра Мироненко вместо Ростислава Шурмы.

"Поставленные передо мной акционерами главные задачи - стабильная работа и дальнейшее развитие "Запорожстали". Сегодня, когда металлургическая отрасль входит в самый жесткий за последние 10 лет глобальный кризис, важно правильно реализовать план антикризисных действий в комплексе с операционными улучшениями. Это позволит сохранить максимальное количество рабочих мест и бесперебойное производство", - отметил новый гендиректор меткомбината, которого цитирует пресс-служба.

Согласно пресс-релизу, Мироненко, 1981 г. р., имеет большой опыт работы в металлургической отрасли. В группу "Метинвест" перешел в 2007 году из компании "Смарт-Холдинг", пройдя путь от эксперта по планированию производства и продаж до директора по производству операционной дирекции. С 2007 по 2010 гг. работал в "Промет Стил" (Болгария), с 2010 по 2019 гг. – в операционной дирекции группы "Метинвест". Входил в состав набсоветов Енакиевского коксохимического предприятия (ЕКХП) и "Промет Стил", с 2017 года возглавил набсовет болгарского предприятия.

Ранее на странице в Facebook Шурма написал, что "25 ноября состоится собрание акционеров, на котором я передам все права управления и ответственность за комбинат своему коллеге – Александру Мироненко". По его словам, после семи лет руководства меткомбинатом и 13 лет работы в "Метинвесте" для него "настало время перемен".

"Сейчас начинается совершенно новый этап моей деловой жизни, который планирую полностью посвятить собственным проектам. Я намерен добиться, как минимум, таких же результатов в своем бизнесе, как нам удалось в корпоративном", – сказал Шурма, не уточнив другие подробности.

Как сообщалось, в мае 2010 года Midland Resources Holding Limited (Гернси, Великобритания) Эдуарда Шифрина и Александра Шнайдера продала до 50% акций "Запорожстали" группе российских инвесторов, интересы которой представляли Внешэкономбанк и ИК "Тройка Диалог".

Затем в июле 2012 года "Метинвест" объявил о консолидации вместе с группой инвесторов 50,0032% акций "Запорожстали" (в том числе у "Метинвеста" - 49,032%). В конце июня 2012 года гендиректором предприятия вместо Виталия Сацкого стал замдиректора металлургического дивизиона группы "Метинвест" Шурма.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

"Запорожсталь" в 2018 году увеличила консолидированную чистую прибыль на 17,3% - до 5 млрд 53,802 млн грн, а ее выручка возросла на 26,7% - до 58 млрд 878,342 млн грн.