Экономика

14:27 25.11.2019

"Нафтогаз" в ответе "Газпрому" настаивает на новом транзитном контракте по европейским правилам – топ-менеджер НАК

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"Нафтогаз" в ответе "Газпрому" настаивает на новом транзитном контракте по европейским правилам – топ-менеджер НАК

 НАК "Нафтогаз Украины" настаивает на необходимости заключения соответствующего европейским правилам нового транзитного контракта между ПАО "Газпром" и оператором газотранспортной системы Украины, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Поскольку внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, "Газпром" теперь имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

По его словам, в своем ответе "Газпрому" НАК напомнил, что существует предложенный вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем вариант заключения транзитного договора, который поддержала украинская сторона.

"У нас нет никаких сомнений, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской стороны", - добавил Витренко.

Он также отметил, что если "Газпром" рассматривает свое предложение о краткосрочном контракте на случай чрезвычайной ситуации, если стороны не успеют заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.

"Мы придерживаемся конструктивной и неконфронтационной позиции, и поэтому в ответ на предложение Газпрома напомнили о других вариантах предотвращения негативных последствий чрезвычайных ситуаций, таких как передача газа на границе Украина-РФ и операциях "своп", которые бы при этом соответствовали законодательству Украины и европейским правилам. Мы также предложили определенные дополнительные шаги, которые необходимы для обеспечения безопасности поставок газа потребителям по такому сценарию", - резюмировал Витренко.

Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Европейская комиссия уже предложила Газпрому поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

На прошедших в сентябре в Брюсселе трехсторонних переговорах украинская сторона представила будущего оператора ГТС Украины - ООО "ОГТСУ", которое передало российской делегации проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку. Кроме того, "Нафтогаз" передал россиянам "дорожную карту" действий для завершения отделения оператора ГТС.

"Газпром" 18 ноября за подписью председателя правления Алексея Миллера направил в адрес "Нафтогаза Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении "Газпрома", в частности, указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, указано в сообщении управления информации монополии.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Теги: #нафтогаз #контракт #газпром #витренко
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