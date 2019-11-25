Экономика

12:30 25.11.2019

Страховщики Украины за 9 мес. увеличили страховые резервы на 21%

3 мин читать
Страховщики Украины за 9 мес. увеличили страховые резервы на 21%

Страховые компании Украины в январе-сентябре 2019 года сформировали страховые резервы в размере 29,65 млрд грн, что на 21,1%, или на 5,17 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финуслуг (Нацкомфинуслуг) Александр Залетов.

По его мнению, рост страховых резервов связан как с общим увеличением объема страховых услуг населению и предприятиям, так и с усовершенствованием рыночного механизма оценки страховщиками страховых обязательств в соответствии с распоряжением Нацкомфинуслуг № 1638 "О внесении изменений в методику формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни".

Как сообщил залетов, объем активов страховщиков, разрешенных для размещения на банковских депозитах, к 30 сентября 2019 года увеличился на 1,6 млрд грн, или на 15,2% по сравнению с данными на 30 сентября 2018 года - до 12,12 млрд грн (40,9% от общего объема активов, которыми представлены страховые резервы). При этом объем активов, разрешенных для размещения на текущих счетах в иностранной валюте, уменьшился на 350,2 млн грн, или на 13,9% - до 2,17 млрд грн (по состоянию на 30 сентября 2018 года - 2,52 млрд).

Объем активов, разрешенных для размещения в ценных госбумагах, увеличился на 1,85 млрд грн, или на 26,0% - до 8,96 млрд грн (30,2% от общего объема активов, которыми представлены страховые резервы). Объем активов, разрешенных для представления прав требований к перестраховщикам, увеличился на 1,13 млрд грн, или на 37,4% - до 4,17 млрд грн (14% от общего объема активов, которыми представлены технические резервы и резервы по страхованию жизни).

Объем денежных средств на текущих счетах увеличился на 59,5 млн грн, или на 2,7% - до 2,29 млрд грн (7,7% от общего объема активов, которыми представлены страховые резервы).

Как отметил Залетов, отсутствие предложений со стороны фондового рынка привело к тому, что инвестиции страховщиков в акции и корпоративные облигации составили 456 млн грн, или всего 1,5% страховых резервов.

Изменение регуляторной базы, в частности введение в действие положения об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика, утвержденного распоряжением Нацкомфинуслуг № 850 от 7 июня 2018 года, способствовало не только усилению платежеспособности страховых компаний, но и увеличению доходности их инвестиционной политики. Так, за девять месяцев 2019 года страховщики получили доход в размере 2,28 млрд грн, в т.ч. свыше 1,44 млрд грн составили проценты по депозитам и более 689 млн грн – доход по облигациям.

В целом, по данным Залетова, доходность инвестиций за отчетный период возросла на 39%, или на 639,5 млн грн (доходность облигаций - на 31,3%, или на 164,2 млн грн, депозитов - на 42,2%, или 428,3 млн грн).

Теги: #страховщики #резервы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:00 20.11.2019
Учения общевойскового резерва ОМБр ВСУ по отражению наступления боевиков прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС на Донбассе

Учения общевойскового резерва ОМБр ВСУ по отражению наступления боевиков прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС на Донбассе

18:24 23.09.2019
Прозрачность структуры собственности будет определяющим фактором при оценке страховщика - Рожкова

Прозрачность структуры собственности будет определяющим фактором при оценке страховщика - Рожкова

01:25 16.09.2019
Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии

16:20 06.08.2019
Международные резервы Украины в июле-2019 выросли на 5,8%

Международные резервы Украины в июле-2019 выросли на 5,8%

16:24 05.07.2019
Международные резервы Украины в июне-2019 выросли на 6,4%

Международные резервы Украины в июне-2019 выросли на 6,4%

16:55 12.06.2019
Украинские страховщики жизни в I кв.-2019 увеличили сбор платежей на 23,6%

Украинские страховщики жизни в I кв.-2019 увеличили сбор платежей на 23,6%

16:42 12.06.2019
Украинские страховщики в I кв.-2019 в 3 раза увеличили перестрахование в Австрии, в 4,9 раза сократили в Швейцарии

Украинские страховщики в I кв.-2019 в 3 раза увеличили перестрахование в Австрии, в 4,9 раза сократили в Швейцарии

20:47 03.06.2019
Международные резервы Украины снизятся по итогам мая из-за выплат по госдолгу $1,7 млрд - Данилишин (откорректированная)

Международные резервы Украины снизятся по итогам мая из-за выплат по госдолгу $1,7 млрд - Данилишин (откорректированная)

16:11 03.06.2019
Международные резервы Украины снизятся по итогам мая из-за выплат по госдолгу $1,7 млрд - Данилишин (откорреткированная)

Международные резервы Украины снизятся по итогам мая из-за выплат по госдолгу $1,7 млрд - Данилишин (откорреткированная)

19:06 06.05.2019
Международные резервы Украины в апреле-2019 снизились на 0,5% - до $20,5 млрд

Международные резервы Украины в апреле-2019 снизились на 0,5% - до $20,5 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Fitch присвоило ПУМБу рейтинг "B" со стабильным прогнозом

Счета ГФС ежедневно блокируются судебными исками – Нефьодов

Милованов уволил половину прежнего руководящего состава МЭРТ

Технические консультации по транзиту газа через Украину продолжатся на следующей неделе – Новак

Кабмин с 1 января намерен предложить населению покупать газ по фиксированной цене

ПОСЛЕДНЕЕ

Fitch присвоило ПУМБу рейтинг "B" со стабильным прогнозом

Счета ГФС ежедневно блокируются судебными исками – Нефьодов

Нужны $16 млрд инвестиций для покрытия дефицита в элеваторных мощностях для хранения зерновых и роста перевозки

Авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив

Правление ПриватБанка временно возглавит финдиректор

Нерезиденты сократили портфель ОВГЗ на 0,39 млрд грн

LVMH договорилась о покупке Tiffany за $16 млрд

Милованов уволил половину прежнего руководящего состава МЭРТ

Курс биткойна упал ниже отметки $7000 впервые с мая

Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi превысила норму в 157 раз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА