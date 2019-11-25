Экономика

11:36 25.11.2019

Fitch присвоило ПУМБу рейтинг "B" со стабильным прогнозом

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Fitch присвоило ПУМБу рейтинг "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Первому украинскому международному банку (ПУМБ, Киев) долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

Агентство указывает, что рейтинги ПУМБа обусловлены рейтингом жизнеспособности (VR) банка на уровне "b", который отражает его высокой аппетит к риску и адекватную кредитоспособность.

Fitch добавляет, что в рейтинге также учтена сложная, но улучшающаяся операционная среда в Украине, отчасти определяемая суверенным рейтингом страны "B" с "позитивном" прогнозом.

Агентство указывает, что ПУМБ является крупнейшим частным банком в Украине, хотя его бизнес занимает лишь умеренную рыночную долю 4% как по активам, так и по депозитам клиентов на рынке, на котором доминируют государственные банки с суммарной долей активов 54% на конец третьего квартала 2019 года.

В отчете также говорится, что ПУМБ с 2015 года нарушает норматив кредитования связанных сторон: 56% совокупного регуляторного капитала на конец первого полугодия 2019 года при дозволенном максимуме в 25%, однако банк согласовал с НБУ меры по снижению его до нормативного уровня к концу 2020 года.

Помимо того Fitch присвоило ПУМБу национальный долгосрочный рейтинг "AA- (ukr)", отражающий его относительную кредитоспособность по сравнению с украинскими аналогами.

ПУМБ основан в 1991 году, его владельцем с долей 99,9% является Ринат Ахметов.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2019 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 8-е место (59,858 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Чистая прибыль ПУМБ по итогам января-сентября 2019 года составила 1,994 млрд грн, что на 36,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Чистый процентный доход за девять месяцев вырос на 31% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 3,884 млрд грн.

Собственный капитал банка с начала года вырос на 33,1% - до 8,415 млрд грн. Уставный капитал сохранился на уровне 3,294 млрд грн.

Теги: #пумб #fitch_ratings #рейтинг
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