Экономика

11:15 25.11.2019

Нужны $16 млрд инвестиций для покрытия дефицита в элеваторных мощностях для хранения зерновых и роста перевозки

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Нужны $16 млрд инвестиций для покрытия дефицита в элеваторных мощностях для хранения зерновых и роста перевозки

Для увеличения перевозки и экспорта зерновых грузов нужно продолжать совершенствовать логистику и развивать инфраструктуру: строить новые эффективные элеваторы и увеличивать пропускную способность припортовых станций.

К такому мнению пришли представители АО "Укрзализныця" (УЗ) и Украинской зерновой ассоциации (УЗА) на совещании по актуальным вопросам транспортировки железнодорожным транспортом зерновых грузов, сообщила пресс-служба УЗ.

По словам директора по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрея Рязанцева, железная дорога стремится максимально обеспечить потребности рынка в перевозке зерновых, урожаи которых ежегодно растут. Для этого, в частности, нужно строить дополнительные мощности для хранения этой продукции, прежде всего в припортовых зонах.

Он отметил, что общий дефицит сертифицированных хранилищ может составлять около 40-65 млн тонн. Кроме того, ощущается значительный разрыв в региональном покрытии по областям. Некоторые области обеспечены хранилищами только на 20-30% от объема урожая.

"По оценкам экспертов, сумма средств, необходимых для покрытия этого дефицита, составляет до $16 млрд. По нашим подсчетам, для ритмических перевозок зерновых в течение года необходимы дополнительные мощности для хранения около 13 млн тонн грузов в припортовых зонах, которые затем в пиковый сезон можно доставлять в порты или железной дорогой, или автомобильным транспортом", - цитирует пресс-служба Рязанцева.

В то же время представители УЗА отмечают, что для эффективных перевозок зерновых грузов нужно не только развивать припортовые станции, но и улучшать инфраструктуру по всей территории страны. Это позволит быстро транспортировать зерновые с любого региона.

По словам президента УЗА Николая Горбачева, в настоящее время есть около тысячи элеваторов, которые не отвечают современным требованиям "Укрзализныци" к перевозкам, поэтому нужны новые зернохранилища и равномерное их расположение в регионах.

"Бизнес готов строить элеваторы в региональном разрезе в тех местах, где это будет эффективно. И сегодня мы хотим совместно с "Укрзализныцей" определить эти места", - отметил Горбачев.

Представители УЗА также обратили внимание на необходимость развития инфраструктуры на западных границах Украины, через которые зерновые грузы направляются на экспорт в европейские страны - Польшу, Словакию, а также в Беларусь.

В ассоциации отмечают: ежегодно Украина способна экспортировать в Европу через западные границы Украины около 5 млн тонн зерновых. Поэтому нужно предусмотреть мощности для хранения этого объема продукции на границах, в частности на таких станциях как Ковель (Волынская обл.), Мостиска (Львовская обл.), Мукачево (Закарпатская обл.), которые расположены ближе к европейской колеи.

Участники встречи также отметили, что росту объемов перевозки зерновых будет способствовать и увеличение количества маршрутных зерновых станций. Кроме этого, нужны эффективные графики перевозки зерновых грузов от тех станций, которые не являются маршрутными.

По результатам совещания "Укрзализныця" и УЗА планируют подготовить совместное обращение к правительству и парламенту с предложением рассмотреть возможность приоритизации доставки сельскохозяйственной продукции ж/д транспортом в период пиковых перевозок, а также разработать программы стимулирования строительства современных зернохранилищ в припортовых зонах на границах Украины с соседними государствами.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) в сентябре 2019 года запустило три новых графиковых контейнерных поезда для перевозки зерновых грузов со станции "Черноморск-Порт" (Одесская обл.) до станции "Балин" (Хмельницкая обл.), а также из "Гнивани" (Винницкая обл.) до "Староконстантинова" (Хмельницкая обл.).

Теги: #инфраструктура #зерно #укрзализныця #логистика
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