Авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) в воскресенье, 24 ноября, запустила прямые регулярные рейсы из Львова в Тель-Авив (Израиль).

Как сообщила пресс-служба компании, рейсы будут осуществляться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Аэропорт прилета – Международный аэропорт им. Бен-Гуриона.

Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 2,3 тыс. грн, с багажом – от 3 тыс. грн.

Кроме того, SkyUp планирует осуществлять рейсы в Тель-Авив из Запорожья. Начало летной программы – с 5 декабря 2019 года.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018. В настоящее время ее флот насчитывает девять самолетов: шесть Boeing 737-800, два Boeing 737-700 и один Boeing 737-900 ER. К концу 2019 года SkyUp планирует получить еще один Boeing 737-900 ER. В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

По состоянию на 1 октября 2019 года компания перевезла 1,568 млн пассажиров с начала осуществления летной программы.