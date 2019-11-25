Экономика

10:48 25.11.2019

Правление ПриватБанка временно возглавит финдиректор

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Правление ПриватБанка временно возглавит финдиректор

 Правление ПриватБанка временно возглавит финансовый директор Анна Самарина в связи с тем, что глава правления Петр Крумханзл был госпитализирован после занятий в спортзале в субботу, сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга.

"Сейчас Петр Крумханзл находится в больнице. Состояние его здоровья не вызывает чрезмерного беспокойства. На период больничного Анна Самарина будет исполнять обязанности председателя правления. Банк работает в стандартном режиме", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Теги: #правление #приватбанк
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