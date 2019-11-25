Правление ПриватБанка временно возглавит финдиректор

Правление ПриватБанка временно возглавит финансовый директор Анна Самарина в связи с тем, что глава правления Петр Крумханзл был госпитализирован после занятий в спортзале в субботу, сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга.

"Сейчас Петр Крумханзл находится в больнице. Состояние его здоровья не вызывает чрезмерного беспокойства. На период больничного Анна Самарина будет исполнять обязанности председателя правления. Банк работает в стандартном режиме", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.