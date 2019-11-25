Экономика

10:42 25.11.2019

Нерезиденты сократили портфель ОВГЗ на 0,39 млрд грн

1 мин читать

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 25 ноября 2019 года.

Официальный курс на 25 ноября – 24,164262 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 01.02 758885.20 342123.89 374956.39 22945.25 6648.46 12211.22
на 01.03 743785.12 337106.71 362341.56 23733.30 7208.96 13394.59
на 01.04 757724.92 337106.71 367085.37 25287.86 7932.90 20312.09
на 02.05 767898.46 337088.49 359126.90 26787.75 8570.32 36325.00
на 03.06 777293.58 337088.20 362452.39 25991.55 9513.53 42247.90
на 01.07 773255.30 337088.20 346990.33 22957.65 9006.00 57213.12
на 01.08 803403.02 337085.90 344241.52 26238.11 9426.10 86411.39
на 02.09 796142.97 337065.23 337102.62 25433.41 9428.79 87112.92
на 01.10 818953.13 337061.03 348225.54 26120.62 10081.09 97464.87
на 01.11 809771.79 337061.03 337032.22 25969.84 9867.99 99840.72
на 21.11 816278.71 337063.30 337480.27 26523.18 10040.13 105171.84
на 22.11 816358.59 337063.30 337704.74 26458.54 10043.41 105088.59
на 25.11 816188.93 337063.30 337779.63 26603.77 10040.71 104701.53

 

Данные: НБУ

Теги: #статистика #овгз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:53 21.11.2019
НБУ и Минфин намерены в I полугодии 2020г запустить платформу E-bond для вторичной торговли ОВГЗ

НБУ и Минфин намерены в I полугодии 2020г запустить платформу E-bond для вторичной торговли ОВГЗ

12:36 19.11.2019
Количество ДТП в Украине из-за вождения в нетрезвом состоянии увеличилось на 25,2%

Количество ДТП в Украине из-за вождения в нетрезвом состоянии увеличилось на 25,2%

11:34 19.11.2019
Цены на строймонтажработы в Украине за 9 мес. возросли на 7,8%

Цены на строймонтажработы в Украине за 9 мес. возросли на 7,8%

04:14 14.11.2019
Facebook удаляет миллионы постов, пропагандирующих терроризм, содержащих порнографию и насилие

Facebook удаляет миллионы постов, пропагандирующих терроризм, содержащих порнографию и насилие

18:24 12.11.2019
Минфин понизил ставку по 2-летним валютным ОВГЗ до 4,25%

Минфин понизил ставку по 2-летним валютным ОВГЗ до 4,25%

20:12 11.11.2019
Отнесение Нацбанком валютных госбумаг Украины к числу рисковых может снизить ставки валютных депозитов – мнение

Отнесение Нацбанком валютных госбумаг Украины к числу рисковых может снизить ставки валютных депозитов – мнение

10:53 07.11.2019
Объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов превысил 100 млрд грн

Объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов превысил 100 млрд грн

19:06 05.11.2019
Минфин благодаря спросу в 12,47 млрд грн опустил ставку 4-летних ОВГЗ до 13,38%

Минфин благодаря спросу в 12,47 млрд грн опустил ставку 4-летних ОВГЗ до 13,38%

19:29 01.11.2019
Количество посетителей Чернобыльской зоны за 10 мес.-2019 выросло на 75%

Количество посетителей Чернобыльской зоны за 10 мес.-2019 выросло на 75%

20:53 29.10.2019
Минфин понизил ставки по 1-2-летним ОВГЗ на 0,4-0,5 п.п.

Минфин понизил ставки по 1-2-летним ОВГЗ на 0,4-0,5 п.п.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Fitch присвоило ПУМБу рейтинг "B" со стабильным прогнозом

Счета ГФС ежедневно блокируются судебными исками – Нефьодов

Милованов уволил половину прежнего руководящего состава МЭРТ

Технические консультации по транзиту газа через Украину продолжатся на следующей неделе – Новак

Кабмин с 1 января намерен предложить населению покупать газ по фиксированной цене

ПОСЛЕДНЕЕ

Fitch присвоило ПУМБу рейтинг "B" со стабильным прогнозом

Счета ГФС ежедневно блокируются судебными исками – Нефьодов

Нужны $16 млрд инвестиций для покрытия дефицита в элеваторных мощностях для хранения зерновых и роста перевозки

Авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив

Правление ПриватБанка временно возглавит финдиректор

LVMH договорилась о покупке Tiffany за $16 млрд

Милованов уволил половину прежнего руководящего состава МЭРТ

Курс биткойна упал ниже отметки $7000 впервые с мая

Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi превысила норму в 157 раз

Технические консультации по транзиту газа через Украину продолжатся на следующей неделе – Новак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА