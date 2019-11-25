Нерезиденты сократили портфель ОВГЗ на 0,39 млрд грн
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 25 ноября 2019 года.
Официальный курс на 25 ноября – 24,164262 грн/$1.
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 02.05
|767898.46
|337088.49
|359126.90
|26787.75
|8570.32
|36325.00
|на 03.06
|777293.58
|337088.20
|362452.39
|25991.55
|9513.53
|42247.90
|на 01.07
|773255.30
|337088.20
|346990.33
|22957.65
|9006.00
|57213.12
|на 01.08
|803403.02
|337085.90
|344241.52
|26238.11
|9426.10
|86411.39
|на 02.09
|796142.97
|337065.23
|337102.62
|25433.41
|9428.79
|87112.92
|на 01.10
|818953.13
|337061.03
|348225.54
|26120.62
|10081.09
|97464.87
|на 01.11
|809771.79
|337061.03
|337032.22
|25969.84
|9867.99
|99840.72
|на 21.11
|816278.71
|337063.30
|337480.27
|26523.18
|10040.13
|105171.84
|на 22.11
|816358.59
|337063.30
|337704.74
|26458.54
|10043.41
|105088.59
|на 25.11
|816188.93
|337063.30
|337779.63
|26603.77
|10040.71
|104701.53
Данные: НБУ