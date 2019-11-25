Нерезиденты сократили портфель ОВГЗ на 0,39 млрд грн

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 25 ноября 2019 года.

Официальный курс на 25 ноября – 24,164262 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты на 03.01 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36 на 01.02 758885.20 342123.89 374956.39 22945.25 6648.46 12211.22 на 01.03 743785.12 337106.71 362341.56 23733.30 7208.96 13394.59 на 01.04 757724.92 337106.71 367085.37 25287.86 7932.90 20312.09 на 02.05 767898.46 337088.49 359126.90 26787.75 8570.32 36325.00 на 03.06 777293.58 337088.20 362452.39 25991.55 9513.53 42247.90 на 01.07 773255.30 337088.20 346990.33 22957.65 9006.00 57213.12 на 01.08 803403.02 337085.90 344241.52 26238.11 9426.10 86411.39 на 02.09 796142.97 337065.23 337102.62 25433.41 9428.79 87112.92 на 01.10 818953.13 337061.03 348225.54 26120.62 10081.09 97464.87 на 01.11 809771.79 337061.03 337032.22 25969.84 9867.99 99840.72 на 21.11 816278.71 337063.30 337480.27 26523.18 10040.13 105171.84 на 22.11 816358.59 337063.30 337704.74 26458.54 10043.41 105088.59 на 25.11 816188.93 337063.30 337779.63 26603.77 10040.71 104701.53

Данные: НБУ