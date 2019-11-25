Экономика

09:42 25.11.2019

Курс биткойна упал ниже отметки $7000 впервые с мая

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Курс биткойна упал ниже отметки $7000 впервые с мая

Курс биткойна вновь опустился ниже отметки в $7000, что отмечено впервые с мая.

Согласно данным Coindesk, стоимость криптовалюты в понедельник составляет $6589,49. За последний месяц биткойн подешевел на 24%.

В июле текущего года курс биткойна был близок к $13000.

Падение рынка криптовалют в последние дни эксперты связывают с заявлением Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) о намерении ужесточить контроль за торговлей криптовалютами, пишет MarketWatch.

"Инвесторам стоит быть очень внимательными и не путать технологию блокчейн с криптовалютами", - говорится в заявлении китайского ЦБ, обнародованном в минувшую пятницу.

Другие криптовалюты также дешевеют: стоимость Ethereum упала на 7,2%, Ripple - на 8,4%.

С начала 2019 года биткойн подорожал на 85%, Ethereum - на 8%, курс Ripple снизился на 37%.

Курс биткойна достигал исторического максимума почти в $20 тыс. в конце 2017 года.

Теги: #курс #биткойн
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