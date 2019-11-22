Экономика

18:48 22.11.2019

Кабмин с 1 января намерен предложить населению покупать газ по фиксированной цене

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Кабмин с 1 января намерен предложить населению покупать газ по фиксированной цене

 Кабинет министров Украины с 1 января 2020 года планирует предложить бытовым потребителям возможность покупки природного газа по "страховой" цене около 7 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), которая будет действовать до конца отопительного сезона, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"С 1 января людям будет предложена определенная страховая цена на газ, они смогут ее выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена первого квартала 2019 года, и будет зафиксирована до конца отопительного сезона", - сказал он в интервью 24 каналу.

По его словам, возможная приостановка с 1 января транзита российского газа по территории Украины может привести к значительному росту цен на газ на европейском и украинском рынках. В то же время не исключен вариант сохранения цен на текущем уровне (в ноябре для населения - 5,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, с НДС) или их небольшого роста.

"Отказ от такой цены может сыграть как в плюс, так и в минус", - сказал министр, отметив, что решение покупать газ по "страховой" цене или нет должен принимать сам потребитель.

Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров №485 от 5 июня 2019 года, население Украины приобретает газ по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена "Нафтогаза Украины" для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867.

Теги: #оржель #газ #население #цена #кабмин
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