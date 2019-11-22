Экономика

18:27 22.11.2019

Коболев ожидает окончательного решения о сертификации нового оператора ГТС во второй половине декабря

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Коболев ожидает окончательного решения о сертификации нового оператора ГТС во второй половине декабря

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ожидает, что окончательное решение о сертификации нового оператора газотранспортной системы Украины будет утверждено во второй половине декабря.

"Украинский регулятор одобрил предварительное решение о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины". Это означает, что очередной важный шаг на пути к отделению оператора ГТС успешно сделан. Окончательное решение ожидаем во второй половине декабря", – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Вскоре Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), направит пакет документов Секретариату Энергетического сообщества, с целью получения согласования от европейского регулятора.

В настоящее время остается много работы связанной с передачей ГТС под контроль Министерства финансов, трансфером активов между АО "Укртрансгаз" и новым оператором. Несмотря на это, анбандлинг проходит согласно плану, отметил Коболев.

Он также добавил, что значительный прогресс, который наблюдается в последние месяцы в процессе отделения ГТС, стал возможен благодаря сотрудничеству между "Нафтогазом", Кабинетом министров, регулятором, а также европейскими партнерами.

Как сообщалось, ранее в этот день НКРЭКУ одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Теги: #нафтогаз #гтс #коболев
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