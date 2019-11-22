Экономика

18:13 22.11.2019

Гончарук в Лондоне подписал два документа на €900 млн для строительства украинских дорог

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Гончарук в Лондоне подписал два документа на €900 млн для строительства украинских дорог

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал два документа на общую сумму €900 млн относительно проекта софинансирования Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) строительства украинских дорог.

"Сегодня мы подписали два документа на общую сумму €900 млн, которые пойдут на реконструкцию и строительство дорог. Это 340 км в пяти областях. Уже через три года трасса "Киев-Одесса" станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности!"- приводит слова Гончарука пресс-служба Кабинета министров.

Он добавил, что правительство Украины в дальнейшем будет внедрять в законодательство необходимые антикоррупционные и институциональные изменения, чтобы в дальнейшем только усиливать сотрудничество с ЕИБ, ЕБРР и другими международными партнерами.

Так, среди документов, которые Гончарук сегодня подписал: Финансовое соглашение "Европейские дороги Украины III" между Украиной и ЕИБ на €450 млн и Меморандум о взаимопонимании между Кабмином и ЕБРР о совместной реализации проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" на еще 450 млн евро.

"Документы были подписаны в рамках Инвестиционного форума ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства, который состоялся 22 ноября в Лондоне, Великобритания", - отметили в правительстве.

Теги: #дороги #ебрр #строительство #гончарук #еиб
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