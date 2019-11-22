"Укрзализныця" к концу 2019г выплатит около 1 млрд грн вознаграждения сотрудникам
АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) к концу 2019 года выплатит около 1 млрд грн вознаграждения по итогам работы в 2018 году.
Как сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова, выплата в размере 50% должностного оклада состоится в декабре.
"Несмотря на ряд внешних и внутренних негативных факторов, "Укрзализныця" нашла ресурсы для выплаты "13-й" зарплаты. Такое решение принято правлением общества", - цитирует пресс-служба выступление Кравцова во время заседания Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины.
Кравцов также пообещал, что в следующем году компания проведет существенную оптимизацию административного персонала.
"Оптимизация штата касается административного персонала, который неэффективно выполняет свои обязанности или дублирует функции: его численность в 2020 году уменьшится в два раза", - резюмировал он.
Ранее Евгений Кравцов сообщал, что в АО "Укрзализныця" уже стартовал процесс увольнений в менеджменте компании.