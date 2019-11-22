Экономика

17:07 22.11.2019

ЕБРР предоставит финансирование для реконструкции автодороги Киев-Одесса в размере до EUR450 млн

2 мин читать
ЕБРР предоставит финансирование для реконструкции автодороги Киев-Одесса в размере до EUR450 млн

 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Украины в пятницу в Лондоне подписали меморандум о взаимопонимании по проекту реконструкции автодороги M05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях протяженностью 314 км, а также строительства северного участка обхода вокруг Львова протяженностью 23 км.

Как сообщается в пресс-релизе ЕБРР, меморандум подписали премьер-министр Украины Алексей Гончарук и президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

Проект будет осуществлять Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор). В рамках этого проекта ЕБРР также будет поддерживать усиление корпоративного управления и борьбы с коррупцией в агентстве, реформирование украинского дорожного сектора и реализацию мероприятий по повышению дорожной безопасности.

Предварительными условиями предоставления финансирования ЕБРР является успешное завершение всего процесса анализа проектов, включая технико-экономические обоснования и оценку воздействия на окружающую среду, а также окончательное утверждение этих проектов Советом директоров ЕБРР, говорится в сообщении.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", в пятницу будет подписан аналогичный меморандум по этому проекту с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Как сообщалось ранее, общая сумма финансирования этого проекта ЕБРР и ЕИБ составит до EUR900 млн, каждая из международных финансовых институций предоставит финансирование на сумму до EUR450 млн.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году ЕБРР взял на себя совокупные обязательства по предоставлению более EUR14,5 млрд в рамках 450 проектов.

Теги: #финансирование #ебрр #автодороги #реконструкция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:36 21.11.2019
ЕБРР стал совладельцем 30% на 70% с Fairfax в СК "Универсальная", "АРКС" И "АРКС Лайф"

ЕБРР стал совладельцем 30% на 70% с Fairfax в СК "Универсальная", "АРКС" И "АРКС Лайф"

14:15 20.11.2019
ЕБРР и Глобальный экологический фонд выделят $55,8 млн на поддержку развития биоэнергетики в Украине

ЕБРР и Глобальный экологический фонд выделят $55,8 млн на поддержку развития биоэнергетики в Украине

08:29 19.11.2019
ЕБРР положительно оценивает эффект Команд поддержки реформ, но Украине нужно приближать их к постоянным структурам

ЕБРР положительно оценивает эффект Команд поддержки реформ, но Украине нужно приближать их к постоянным структурам

17:39 12.11.2019
Рада разрешила Кабмину самостоятельно определять объем финансирования строительства и ремонта автодорог госзначения

Рада разрешила Кабмину самостоятельно определять объем финансирования строительства и ремонта автодорог госзначения

11:03 11.11.2019
ЕБРР считает земельную реформу исторической возможностью для Украины

ЕБРР считает земельную реформу исторической возможностью для Украины

11:52 09.11.2019
Спешка в земельной реформе неуместна - ЕИБ и ЕБРР

Спешка в земельной реформе неуместна - ЕИБ и ЕБРР

00:19 09.11.2019
Богдан: увеличение финансирования МВД и СБУ связано с необходимостью выровнять условия для подразделений всех силовых структур, которые находятся на передовой

Богдан: увеличение финансирования МВД и СБУ связано с необходимостью выровнять условия для подразделений всех силовых структур, которые находятся на передовой

13:02 07.11.2019
ЕБРР может выдать EUR10 млн кредита украинскому производителю кормов "Кормотех"

ЕБРР может выдать EUR10 млн кредита украинскому производителю кормов "Кормотех"

09:25 07.11.2019
В тендерах "Нафтогаза" на закупку газа за средства ЕБРР смогут принять участие 11 компаний

В тендерах "Нафтогаза" на закупку газа за средства ЕБРР смогут принять участие 11 компаний

17:05 06.11.2019
ЕБРР ожидает роста экономики Украины в 3,3% ВВП в 2019г и 3,5% в 2020-м

ЕБРР ожидает роста экономики Украины в 3,3% ВВП в 2019г и 3,5% в 2020-м

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гончарук: ни ПриватБанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам

Сокращение промпроизводства в Украине в октябре ускорилось до 5% – Госстат

Премьер Украины заявил о тотальном отсутствии коррупции на топ-уровне

НКРЭКУ приняла предварительное решение о сертификации нового оператора ГТС

Криклий предложит Кабмину уволить своего зама по евроинтеграции Клитину

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" к концу 2019г выплатит около 1 млрд грн вознаграждения сотрудникам

Гончарук: ни ПриватБанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам

Сокращение промпроизводства в Украине в октябре ускорилось до 5% – Госстат

Трамп заявил о возможности скорого заключения торговой сделки с Китаем

Кабмин готовит 10 концессионных объектов – премьер

Премьер Украины заявил о тотальном отсутствии коррупции на топ-уровне

НКРЭКУ приняла предварительное решение о сертификации нового оператора ГТС

Криклий предложит Кабмину уволить своего зама по евроинтеграции Клитину

Доступ к сечению для импорта в декабре э/э из России выкупили 6 компаний

DCH Ярославского планирует реализовать проект "Экополис ХТЗ" в 2020-2032гг за 5 фаз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА