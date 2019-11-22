Доступ к сечению для импорта в декабре э/э из России выкупили 6 компаний

Шесть компаний выкупили доступ к 1,1 ГВт пропускной способности межгосударственных сетей для импорта в декабре электрической энергии из Российской Федерации в Украину, свидетельствует информация на сайте НЭК "Укрэнерго".

Так, ООО "ТАС Энергия Украины" Сергея Тигипко выкупила 350 МВт (+24,6% по сравнению с мощностью доступа, выкупленного на ноябрь). Еще 300 МВт сечения на декабрь приобрело ООО "Укрторгэнерджи" (конечным бенефициаром основанной в мае 2019 года компании является Владимир Литвинчук, в середине августа основной вид деятельности сменился с производства э/э на торговлю), которое на ноябрь приобрело доступ лишь к 10 МВт. Следующий за ним по объему является ООО "ОНК Груп" – 150 МВт. В аукционе на ноябрь данная компания не смогла приобрести доступ к сечению.

В свою очередь ООО "Юнайтед Энерджи" (имеющее контракты на поставку энергоресурсов предприятиям Игоря Коломойского и братьев Суркисов) выкупило на декабрь доступ к 100 МВт (против 500 МВт на ноябрь), столько же выкупило и ООО "ЭТГ".

Доступ к сечению для импорта из Беларуси получили ООО "Де Трейдинг" ("Донбассэнерго" Максима Ефимова) и ООО "ЭРУ Трейдинг" (группа компаний "Энергетические ресурсы Украины" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Пери) – 450 МВт и 50 МВт соответственно.

"Де Трейдинг" также выкупила доступ к 404 МВт сечения для импорта из Молдовы и 85 МВт из Венгрии. Планы по импорту из последней есть также у "Д. Трейдинг" (ДТЭК Рината Ахметова) – 75 МВт, ООО "Джен АЙ Киев" – 220 МВт и "ЭРУ Трейдинг" – 180 МВт.