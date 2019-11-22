Экономика

11:32 22.11.2019

Прибыль банковской системы за 10 мес.-2019 увеличилась в 3,5 раза

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Прибыль банковской системы за 10 мес.-2019 увеличилась в 3,5 раза

Платежеспособные банки в январе-октябре 2019 года получили 52 млрд грн чистой прибыли, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (14,8 млрд грн), сообщается на странице Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

Согласно статистике, доходы банков за 10 месяцев текущего года возросли на 23% - до 201 млрд грн, расходы - на 0,4%, до 149 млрд грн.

Высокую динамику доходов банков определили рост чистых процентного и комиссионного доходов банков - на 17% до 66,1 млрд грн и на 12% до 36 млрд грн соответственно.

В целом положительный результат всех банков от переоценки и от операций купли-продажи за 10 месяцев составил 13,9 млрд грн, что в восемь раз больше соответствующего показателя годом ранее. А объем отчислений банками в резервы сократился в три раза - до 9,2 млрд грн за январь-октябрь 2019 года с 23,8 млрд грн за аналогичный период 2018 года.

За октябрь 2019 года платежеспособные банки нарастили прибыль на 7,5%, или на 3,6 млн грн.

Теги: #финансы #банки #прибыль
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