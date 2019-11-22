Экономика

10:25 22.11.2019

Кабмин уволил Александра Рыженко с должности госсекретаря Минцифры

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Кабинет министров Украины уволил Александра Рыженко с должности государственного секретаря Министерства цифровой трансформации, свидетельствует распоряжение правительства №1057 от 15 ноября 2019 года, обнародованное на сайте Кабмина.

Кроме того, согласно распоряжению №1050, с 20 ноября объявлен конкурс на указанную должность.

Будущему госсекретарю ведомства предлагается должностной оклад в размере 24 тыс. грн. От него требуется: уровень высшего образования – не ниже магистра; общий стаж работы – не менее семи лет; опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сферах цифровизации или IT; свободное владение украинским языком, а также владение английским или/и французким языком.

До назначения нового госсекретаря исполняющим его обязанности назначен гендиректор директората развития публичных услуг Минцифры Дмитрий Маковский.

Рыженко был назначен госсекретарем Минцифры в конце сентября 2019 года.

Теги: #минцифры #рыженко #кадры #кабмин
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