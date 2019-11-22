Китай сохраняет пространство для маневра в бюджетной и монетарной политике - советник НБК

Китай по-прежнему имеет возможности для корректировки бюджетной и монетарной политики, а также политики в сфере недвижимости, на случай, если неопределенность в торговых отношениях с США усилит давление на экономику, заявил советник Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) Ма Цзюнь.

"В краткосрочной перспективе нас ждет серьезная неопределенность в торговых отношениях с США. Заключение промежуточной сделки станет стимулом для китайской экономики в следующем году. Если соглашения не будет, и противоречия усугубятся, понижательное давление на экономику усилится", - заявил Ма Цзюнь, принявший участие в организованном Bloomberg форуме "Новая экономика" в Пекине.

"У Китая по-прежнему есть пространство для маневра в бюджетной, денежно-кредитной политике и регулировании рынка жилья", - отметил он.

По словам Ма Цзюня, власти китайских регионов должны иметь возможность вводить собственные нормы для рынка жилья, исходя из локальной ситуации, поскольку в разных регионах баланс спроса и предложения на недвижимость отличается.

"Нет необходимости менять цели, которые ставит центральное правительство, однако региональные органы власти должны иметь определенную гибкость в принятии решений относительно политики для рынка жилья", - считает Ма Цзюнь.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на форуме в пятницу подтвердил стремление Китая к заключению торгового соглашения с США и желание страны избежать обострения разногласий в этой области.

"Мы хотим работать над первой фазой торгового соглашения на основе взаимного уважения и равенства", - заявил Си Цзиньпин. Он отметил, однако, что при необходимости Китай будет "давать отпор".