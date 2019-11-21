Экономика

19:38 21.11.2019

ЕИБ профинансирует зернохранилища, сельхозтехнику и зерновозы в Украине

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ЕИБ профинансирует зернохранилища, сельхозтехнику и зерновозы в Украине

Европейский инвестиционный банк предоставит финансирование на расширение инфраструктуры хранения зерна, приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования, а также железнодорожных вагонов для перевозки зерна.

Как сообщается на сайте банка, соответствующий проект совет директоров одобрил 14 ноября.

Промоутером в нем выступит финансовый посредник, однако ни его название, ни объем финансирования, ни другие детали не разглашаются.

Согласно информации на сайте ЕИБ, банк ожидает, что благодаря реализации проекта будет создано 1100 дополнительных постоянных рабочих мест для новых операций, нанято 300 рабочих на период строительства и привлечено 15-20 местных субподрядных малых и средних предприятий.

ЕИБ также указывает, что эта операция покрывается гарантией политического риска Евросоюза для кредитов ЕИБ за пределами ЕС.

Теги: #еиб #зернохранилища
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