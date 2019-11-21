Экономика

17:19 21.11.2019

Экс-депутат Найем назначен замгендиректора "Укроборонпрома"

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Экс-депутат Найем назначен замгендиректора "Укроборонпрома"

Народный депутат Украины VIII созыва Мустафа Найем назначен на должность заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", сообщила пресс-служба госконцерна агентству "Интерфакс-Украина".

"Мустафа Найем был привлечен в качестве советника генерального директора еще в начале августа. 11 ноября 2019 года он был назначен на должность заместителя генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти", – уточнили в пресс-службе.

Сам Найем подтвердил эту информацию, добавив, что в концерне будет отвечать за направление связей с органами государственной власти, а также профильными неправительственными организациями и международными партнерами "Укроборонпрома".

Как сообщалось, в середине сентября гендиректор "Укроборонпрома", экс-министр экономики Айварас Абромавичус назначил четырех своих заместителей: Романа Бондаря из рекрутинговой компании Odgers Berndtson Ukraine – по вопросам трансформаций, Надежду Бигун из ProZorro – на закупки, Сергея Иванюту с опытом работы в НБУ и "Укргазвыдобування" - на финансово-экономический блок, Олега Яковенко с опытом работы в Минэкономразвития – на проектный офис госконцерна.

Затем заместителем гендиректора по правовым вопросам стал Даниил Федорчук из Антимонопольного комитета с опытом работы в Beiten Burkhardt, по маркетингу и сбыту – Михаил Морозов, более 10 лет руководивший группой ISTIL и имевший опыт управления спецэкспортерами, в частности ГП "Прогресс".

В ноябре заместителем гендиректора "Укроборонпром" по авиа- и ракетостроению стал Руслан Корж, ранее работавший в том числе заместителем Абромавичуса в Минэкономики, а по вопросам цифровизации и инноваций стала Надежда Васильева, которая, в частности, до декабря 2017 года занимала должность генерального директора компании "Майкрософт Украина".

Теги: #укроборонпром #кадры #найем
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