Экономика

17:01 21.11.2019

Управляющий партнер "Делойт" в Украине Булах с 2020г переходит в МХП вице-президентом

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Управляющий партнер "Делойт" в Украине Булах с 2020г переходит в МХП вице-президентом

Должность вице-президента по организационной эффективности и управлению персоналом агрохолдинга МХП в рамках трансформации его бизнеса с января 2020 года получит Андрей Булах, который с 2014 года является управляющим партнером компании "Делойт" в Украине, говорится в сообщении МХП в четверг.

Согласно ему, Ксения Прожогина, которая с 2013 года по настоящее время занимает должность директора департамента управления персоналом и коммуникаций МХП, переходит в новую группу компаний по трансформации бизнеса – MHP Digital.

"Будущее - за диджитализацией, новыми цифровыми решениями и искусственным интеллектом", - цитирует пресс-служба МХП главу правления Юрия Косюка.

Он отметил, что сейчас бизнес в сфере АПК является очень современным, а МХП входит в число наиболее инновационных холдингов в Украине, значительно опережая многие европейские компании.

На минувшей неделе Косюк анонсировал создание группы компаний для трансформации бизнеса. По его словам, ее основной задачей будет трансформация бизнеса по разным направлениям благодаря привлечению стартапов и внедрению цифровых технологий, а MHP Digital станет одной из первых компаний, которая начнет такую трансформацию бизнеса МХП.

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам июля-сентября 2019 года получил чистую прибыль $104,1 млн, тогда как аналогичный период 2018 года завершил с чистым убытком $48,8 млн. Такой показатель агрохолдинг пояснил позитивными курсовыми разницами в отчетном периоде в размере $109 млн по сравнению с курсовым убытком $88 млн в третьем квартале 2018 года.

Выручка МХП в третьем квартале возросла на 26,8% - до $559,8 млн, а EBITDA - на 10,1%, до $109 млн.

В целом за девять месяцев 2019 года выручка МХП выросла на 32,8% – до $1504,5 млн, чистая прибыль – на 94,5%, до $275,5 млн.

Теги: #делойт #мхп #кадры
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