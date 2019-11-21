Экономика

14:47 21.11.2019

Кабмин отстранил руководство АРМА в связи с ситуацией в Новояворовске и Новом Раздоле – премьер

1 мин читать
Кабмин отстранил руководство АРМА в связи с ситуацией в Новояворовске и Новом Раздоле – премьер

Кабинет министров отстранил от выполнения обязанностей руководство Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в связи с ситуацией в Новояворовске и Новом Раздоле (Львовская обл.), сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допуск срыва отопительного сезона в регионе (Львовская обл. – ИФ) и отстранил его от выполнения обязанностей", – написал Гончарук на Telegram-канале.

Он отметил, что в четверг утором начался нагрев систем, и в течение дня в дома жителей Новояворовска начнет поступать тепло. Что касается Нового Раздола, то там продолжаются ремонтные работы, запустить отопление планируют завтра.

"Почти все сотрудники оформлены на работу и уже получили первые выплаты зарплаты", – добавил премьер.

Как сообщалось, срыв начала отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле был признан областной комиссией по ЧС чрезвычайной ситуацией технологического характера.

Компания "Гарант Энергия М", которая была назначена АРМА управителями ТЭЦ в указанных городах, так и не смогла начать отопительный сезон. Сотрудники обеих ТЭЦ отказались выходить на работу, протестуя против долгов по зарплате за несколько месяцев.

Теги: #арма #львовская_область #кадры #отопление #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 21.11.2019
Правительство Украины профинансировало приобретение корабля для антарктических исследований

Правительство Украины профинансировало приобретение корабля для антарктических исследований

12:52 21.11.2019
Кабмин отменил ограничение стоимости тепла в некоторых городах

Кабмин отменил ограничение стоимости тепла в некоторых городах

12:49 21.11.2019
Минсоцполитики обжалует восстановление Баженкова на должности директора Фонда соцстрахования

Минсоцполитики обжалует восстановление Баженкова на должности директора Фонда соцстрахования

11:06 21.11.2019
Кабмин добавил "Укрзализныцю", НОТУ и еще 2 объекта в список стратегических госпредприятий

Кабмин добавил "Укрзализныцю", НОТУ и еще 2 объекта в список стратегических госпредприятий

10:18 21.11.2019
В Украине все готово к внедрению электронных доверенностей – Дубилет

В Украине все готово к внедрению электронных доверенностей – Дубилет

20:40 20.11.2019
В Новояворовске заработала ТЭЦ, в Новом Роздоле будет запущена 22 ноября – глава Львовской обладминистрации

В Новояворовске заработала ТЭЦ, в Новом Роздоле будет запущена 22 ноября – глава Львовской обладминистрации

18:28 20.11.2019
Главой "Укртрансбезопасности" стал гендиректор "Юниверсал Моторз Груп"

Главой "Укртрансбезопасности" стал гендиректор "Юниверсал Моторз Груп"

15:38 20.11.2019
Кабмин уволил замминистра здравоохранения Загрийчука

Кабмин уволил замминистра здравоохранения Загрийчука

15:20 20.11.2019
Кабмин объявил новый конкурс на главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

Кабмин объявил новый конкурс на главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

14:04 20.11.2019
Украинские ученые смогут получить до 7 млн евро на исследования в рамках программы "Горизонт 2020"

Украинские ученые смогут получить до 7 млн евро на исследования в рамках программы "Горизонт 2020"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Счетная палата обвиняет НБУ в неэффективных управленческих решениях, НБУ опровергает

Кабмин отменил ограничение стоимости тепла в некоторых городах

АМПУ потребует от России более 1,24 млрд грн компенсации за утраченное имущество в крымских портах

Трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина пройдут 20 ноября, сообщили в Еврокомиссии

Закон об анбандлинге открыл путь к созданию нового оператора ГТС в соответствии с Третьим энергопакетом

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ и Минфин намерены в I полугодии 2020г запустить платформу E-bond для вторичной торговли ОВГЗ

Реформат одного магазина Фокстрот обходится в 3-6 млн грн в - пресс-служба ГК

Счетная палата обвиняет НБУ в неэффективных управленческих решениях, НБУ опровергает

Чешскому ж/д оператору Leo Express разрешили запустить поезда из Праги до границы с Украиной

"Метинвест" вынужден сократить инвестпрограмму-2019 из-за жесткого глобального кризиса на рынках металлопродукции

НКРЭКУ планирует с 1 января повысить тариф на распределение э/э

Профсоюз "Антонова" обеспокоен корпоратизацией предприятия, предлагает отдельный закон – глава профсоюза

РФ введет пошлины на бесшовные трубы из КНР и оцинкованный прокат из Украины и КНР на 5 лет

Bolt запускает в Украине прокат электросамокатов

Мининфраструктуры заинтересовано в сотрудничестве с Hyundai по модернизации подвижного состава "Укрзализныци"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА