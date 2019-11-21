Экономика

14:43 21.11.2019

Счетная палата обвиняет НБУ в неэффективных управленческих решениях, НБУ опровергает

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Счетная палата обвиняет НБУ в неэффективных управленческих решениях, НБУ опровергает

Счетная палата (СП) установила, что незаконные и неэффективные управленческие решения должностных лиц Национального банка Украины (НБУ) привели к неэкономному использованию 16,5 млн грн административных расходов в 2018 году, указано в отчете СП о результатах проверки состояния выполнения сметы административных расходов НБУ и обязательств по перечислению средств в государственный бюджет Украины за 2018 год на сайте СП.

По данным СП, в прошлом году 35 работникам НБУ, которые находились на ликвидированных должностях, выплатили заработную плату в сумме 3,6 млн грн из-за несвоевременного их предупреждения об увольнении ответственными должностными лицами. Еще 3 млн грн неэкономно использованы из-за возобновления по решению суда незаконно уволенных работников, 9,9 млн грн - на содержание объектов НБУ, которые не используются.

Счетная палата отмечает, НБУ - единственный государственный орган в Украине, который создал собственный пенсионный фонд и направляет в него государственные средства. Этим созданы неравные условия среди работников органов государственной власти, поэтому необходимо внести изменения в законодательство для урегулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов.

В прошлом году почти 40 млн грн НБУ направил на обеспечение деятельности корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ, что привело к уменьшению прибыли к распределению и отчислений в государственный бюджет.

Как указано в отчете, Счетной палате не были представлены материалы внутреннего аудита НБУ за прошлый год. СП отмечает законодательную несогласованность относительно осуществления государственного аудита доходов и расходов НБУ. Так, согласно закону Украины "О Счетной палате" должно проверяться выполнение сметы доходов и расходов НБУ. В то же время в соответствии с законом Украины "О Национальном банке Украины" Счетная палата проверяет выполнение сметы административных расходов НБУ, а они в прошлом году составили лишь 13% общей суммы расходов по консолидированной финансовой отчетности регулятора.

Как сообщила Счетная палата, Совет НБУ поддерживает ее инициативу законодательно урегулировать существующие разногласия относительно осуществления государственного аудита всех доходов и расходов НБУ.

Как сообщается в комментарии НБУ по проверке Счетной палатой сметы центробанка за 2018 на сайте НБУ, осуществляя расходы в пределах сметы, НБУ всегда подробно изучает вопрос экономической целесообразности и одновременно руководствуется необходимостью прозрачного и экономного использования государственных ресурсов. "Финальный отчет и решение Счетной палаты по результатам проверки выполнения прошлогоднего сметы Национальный банк Украины получил 31 октября 2019 года. Документы сейчас детально изучаются. Национальный банк в определенные законодательством сроки (в течение одного месяца) предоставит Счетной палате план мероприятий по устранению выявленных недостатков, а также замечания к отчету и решения", - указано в сообщении.

Теги: #бюджет #нацбанк #счетная_палата
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