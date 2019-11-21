Экономика

12:52 21.11.2019

Кабмин отменил ограничение стоимости тепла в некоторых городах

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Кабмин отменил ограничение стоимости тепла в некоторых городах

Кабинет министров отменил постановление об ограничении стоимости теплоэнергии в системе централизированного отопления в некоторых городах на уровне 1,4 тыс. грн/Гкал, свидетельствует соответствующее правительственное постановление на "Урядовом портале".

"Признать утратившим силу постановление КМУ от 26 июня 2019 года №560 "Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг", – указано в документе, датированном 15 ноября 2019 года.

Как сообщалось, минувший состав правительства под руководством премьер-министра Владимира Гройсмана принял решение ограничить стоимость теплоэнергии до 1,4 тыс. грн/Гкал, установив, что предельная цена при наличии счетчика на тепло составит 1,4 тыс. грн/Гкал и 35,21 грн за 1 кв. м отапливаемой площади при отсутствии счетчика. Предельный тариф на горячее водоснабжение должен был составить 83,66 грн за 1 куб. м при наличии полотенцесушителя и 75,74 грн при его отсутствии. При этом некоторые министры – глава Минфина Оксана Маркарова, экс-вице-премьер-министр-министр экономразвития Степан Кубив, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и экс-вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко - выступали против такого решения.

Теги: #тепло #стоимость #кабмин
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