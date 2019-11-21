Экономика

11:06 21.11.2019

Кабмин добавил "Укрзализныцю", НОТУ и еще 2 объекта в список стратегических госпредприятий

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Кабмин добавил "Укрзализныцю", НОТУ и еще 2 объекта в список стратегических госпредприятий

Кабинет министров исключил из списка стратегических предприятий 39 объектов, в то же время внес в него "Укрзализныцю", Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Осады, Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ), а также Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на сайте.

"Также постановлением правительство исключило из перечня 39 объектов, из них: четыре объекта Минэкономики, деятельность которых не соответствует ни одному из критериев стратегических, четыре объекта, на базе которых создано АО "Украинская железная дорога", которые прекращены как юрлица, и 31 объект Госкомтелерадио, реорганизованный путем присоединения к ПАО "НОТУ", – указало министерство в сообщении.

В Минэкономики уточнили, что законодательство не запрещает запрет на приватизацию предприятий из списка стратегических.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" была определена как стратегический объект, поскольку является крупным налогоплательщиком и естественным монополистом. НОТУ также внесена в реестр крупных налогоплательщиков, к тому же количество сотрудников компании превышает 5 тыс. чел.

Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами соответствует трем критериям: относится к категории гражданской обороны, является предприятием, контроль за деятельностью которого со стороны государства гарантирует защиту граждан от последствий влияния неконтролируемого изготовления, использования или реализации опасной продукции и является исполнителем общегосударственных целевых научно-технических программ и государственных заказов.

Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им Я.Осады соответствует критериям стратегических предприятий, доля продукции которых на общегосударственном рынке товаров имеет важное социально-экономическое значение, пояснили в министерстве.

Таким образом, список оптимизирован с 321 до 286 госпредприятия, свидетельствуют данные Минэкономики.

Теги: #приватизация #стратегические_предприятия #кабмин
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