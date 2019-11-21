Мининфраструктуры заинтересовано в сотрудничестве с Hyundai по модернизации подвижного состава "Укрзализныци"

Министерство инфраструктуры Украины заинтересовано в сотрудничестве с компанией Hyundai (Южная Корея) по развитию и модернизации подвижного состава "Укрзализныци", сообщается на сайте министерства.

"Украина уже имеет опыт сотрудничества с компанией Hyundai. В частности, в 2012 году было приобретено 10 ед. межрегиональных электропоездов производства Hyundai Corporation. Хочу отметить: Программой деятельности Кабинета министров Украины, а также программой обновления подвижного состава "Укрзализныци" на период до 2021 года предусмотрено обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов, а также приобретение 10 ед. межрегиональных электропоездов двойного питания", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе встречи с представителями компании Hyundai в Киеве в среду.

Он назвал главные приоритеты Украины в сотрудничестве с иностранными компаниями: локализация производства и обслуживания железнодорожного подвижного состава в стране, внедрение современных технологических комплексных решений по сервисному обслуживанию и ремонту подвижного состава.

Как сообщалось, парк скоростного подвижного состава "Укрзализныци" включает 10 электропоездов производства Hyundai Rotem, два электропоезда модели ЭКр-1 "Тарпан" производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ), два двухэтажных электропоезда чешского производства "Skoda, а также два поезда в составе из пяти пассажирских вагонов на локомотивной тяге производства КВСЗ.