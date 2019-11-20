Экономика

21:22 20.11.2019

Германская DEG одобрила $20 млн финансирование "Астарте"

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Германская DEG одобрила $20 млн финансирование "Астарте"

Германская корпорация инвестиций и развития (DEG, Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) одобрило финансирование украинского агрохолдинга "Астарта" на сумму $20 млн.

"Проект поможет Компании обеспечить долгосрочное финансирование оборотных средств и программу капитальных расходов", – отмечается в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже.

На сайте DEG указывается, что финансирование является долгосрочным, однако другие детали отсутствуют. Германская корпорация уточняет, что часть средств будет направлена на покупку современного оборудования и модернизацию технологии производства с целью дальнейшего сокращения потребления природных ресурсов.

DEG - дочерняя структура Германского кредитного банка развития KfW, который является одним из крупнейших финансовых институтов в Европе.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Чистая прибыль "Астарты" за девять месяцев 2019 года составила EUR4,3 млн, что почти в 3,4 раза ниже этого показателя за аналогичный период 2018 года, а консолидированная выручка выросла на 31,6% – до EUR333,6 млн. Экспортные продажи обеспечили 58% выручки.

Теги: #астарта #deg
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