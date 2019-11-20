Экономика

21:05 20.11.2019

Дополнительные средства на мосты в Запорожье могут выделить при пересмотре бюджета - Разумков

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Дополнительные средства на мосты в Запорожье могут выделить при пересмотре бюджета - Разумков

Дополнительные средства на строительство мостов в Запорожье могут быть выделены при пересмотре бюджета, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщается на сайте украинского парламента, отвечая на вопрос журналистов о финансировании строительства мостов в Запорожье, спикер отметил, что сейчас в Государственном бюджете на 2020 год не предусмотрена полная сумма на строительство мостов в регионе, однако заложена часть, необходимая для начала работ.

По его словам, можно будет выделить дополнительные средства из дорожного фонда в случае, если все предусмотренные на данный момент средства будут использованы. "Это возможно будет осуществить при просмотре Государственного бюджета на 2020 год", - отметил Разумков.

Теги: #бюджет #мосты #спикер #запорожье
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