Экономика

20:06 20.11.2019

Абитражные управляющие создали СРО во главе с Лукашуком

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Абитражные управляющие создали СРО во главе с Лукашуком

Арбитражные управляющие Украины согласно вступившему недавно в силу Кодексу по процедурам банкротства создали саморегулирующуюся организацию (СРО) и избрали ее главой совета Николая Лукашука.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников учредительного съезда, прошедшего в Киеве в среду, было зарегистрировано 490 участников, за Лукашука было отдано 190 голосов во время тайного голосования, а за Ирину Сербин – 180.

"Основная наша цель – это развивать этот рынок далее: зарабатывать деньги, строить судебную практику и банкротство физлиц", – сказал избранный глава СРО.

Он предложил включить Сербин в совет СРО.

Ранее в интервью специализированному порталу "Банкротство и ликвидация" Лукашук сообщил, что считает достаточным "для тысячного сообщества" арбитражных управляющий совет СРО из 11 членов. Он также напомнил, что Кодекс закрепил за СРО "фрагменты настоящих полномочий: часть контроля, часть доступа к профессии", отметив, что выступает за полную независимость профессии.

Лукашук, по его словам, имеет опыт работы арбитражным управляющим более 14 лет, принимал участие более чем в 200 делах. В частности, был арбитражным управляющим "Веста-Днепр", Криворожского турбинного завода "Констар", "Завода циркониевых огнеупоров", "Криворожской ТЭЦ" та "Восток-руда".

Теги: #сро #банкротство #управляющие
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