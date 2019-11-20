Посол Австрии обсудил с и.о. гендиректора "Запорожстали" ход модернизации предприятия и решение экологических вопросов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер посетил Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, где ознакомился с экологической модернизацией комбината, в том числе с работой травильной линии НТА-4 цеха холодной прокатки №1 и главной диспетчерской предприятия.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в среду, визит посла состоялся 19 ноября текущего года.

При этом уточняется, что и. о. генерального директора комбината Александр Мироненко обсудил с представителями австрийской делегации экологические решения, которые были применены при реконструкции травильного отделения ЦХП №1. Благодаря строительству травильной линии НТА-4 с установкой регенерации соляной кислоты полностью прекращен сброс отработанных травильных растворов в реку Днепр, а также паров серной кислоты. Замкнутый производственный цикл предусматривает восстановление и очистку отработанной соляной кислоты с последующим возвратом в производство.

Пресс-служба напоминает, что строительство уникальной линии соляно-кислотного травления НТА-4 "Запорожстали" стало возможно благодаря сотрудничеству с австрийскими партнерами и привлечением Австрийского Контрольного Банка (OeKB). В ходе встречи также обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

"Сотрудничество Австрии с комбинатом "Запорожсталь" имеет положительный результат для экологии города. Мы убедились, что производство с замкнутым циклом эффективно работает, не причиняя вреда окружающей среде", – отметил Пфандлер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, с 2012 года в экологическую модернизацию "Запорожстали" направлено более 10 млрд грн "зеленых" инвестиций. Природоохранные решения позволили существенно снизить нагрузку на регион и улучшить экологическую ситуацию в городе. Крупнейшие из реализованных проектов: полная реконструкция газоочистного оборудования аглофабрики, что позволило снизить выбросы пыли на 90%, серного ангидрида на 50%.

Полная экологическая реконструкция доменных печей, со строительством новой доменной печи №3. Запуск комплексов переработки отходов металлургического производства ALTA и АМКОМ, которые позволяют ежегодно снижать объемы отходов металлургического производства и возвращать в производственный процесс сотни тысяч тонн железосодержащих образований. В 2019 году комбинат ввел в эксплуатацию современный комплекс перехвата промышленно-ливневых стоков, что позволяет сократить сброс промышленных вод в Днепр на 5 млн куб. м в год.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".