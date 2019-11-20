Экономика

19:03 20.11.2019

Посол Австрии обсудил с и.о. гендиректора "Запорожстали" ход модернизации предприятия и решение экологических вопросов

3 мин читать
Посол Австрии обсудил с и.о. гендиректора "Запорожстали" ход модернизации предприятия и решение экологических вопросов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер посетил Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, где ознакомился с экологической модернизацией комбината, в том числе с работой травильной линии НТА-4 цеха холодной прокатки №1 и главной диспетчерской предприятия.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в среду, визит посла состоялся 19 ноября текущего года.

При этом уточняется, что и. о. генерального директора комбината Александр Мироненко обсудил с представителями австрийской делегации экологические решения, которые были применены при реконструкции травильного отделения ЦХП №1. Благодаря строительству травильной линии НТА-4 с установкой регенерации соляной кислоты полностью прекращен сброс отработанных травильных растворов в реку Днепр, а также паров серной кислоты. Замкнутый производственный цикл предусматривает восстановление и очистку отработанной соляной кислоты с последующим возвратом в производство.

Пресс-служба напоминает, что строительство уникальной линии соляно-кислотного травления НТА-4 "Запорожстали" стало возможно благодаря сотрудничеству с австрийскими партнерами и привлечением Австрийского Контрольного Банка (OeKB). В ходе встречи также обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

"Сотрудничество Австрии с комбинатом "Запорожсталь" имеет положительный результат для экологии города. Мы убедились, что производство с замкнутым циклом эффективно работает, не причиняя вреда окружающей среде", – отметил Пфандлер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, с 2012 года в экологическую модернизацию "Запорожстали" направлено более 10 млрд грн "зеленых" инвестиций. Природоохранные решения позволили существенно снизить нагрузку на регион и улучшить экологическую ситуацию в городе. Крупнейшие из реализованных проектов: полная реконструкция газоочистного оборудования аглофабрики, что позволило снизить выбросы пыли на 90%, серного ангидрида на 50%.

Полная экологическая реконструкция доменных печей, со строительством новой доменной печи №3. Запуск комплексов переработки отходов металлургического производства ALTA и АМКОМ, которые позволяют ежегодно снижать объемы отходов металлургического производства и возвращать в производственный процесс сотни тысяч тонн железосодержащих образований. В 2019 году комбинат ввел в эксплуатацию современный комплекс перехвата промышленно-ливневых стоков, что позволяет сократить сброс промышленных вод в Днепр на 5 млн куб. м в год.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #модернизация #запорожсталь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:32 19.11.2019
"Запорожсталь" успешно прошла надзорный аудит Интегрированной системы менеджмента

"Запорожсталь" успешно прошла надзорный аудит Интегрированной системы менеджмента

13:28 05.11.2019
"Метинвест" запустил реконструированный стан-1700 на ММК, следующий этап модернизации - после изучения ситуации на рынке

"Метинвест" запустил реконструированный стан-1700 на ММК, следующий этап модернизации - после изучения ситуации на рынке

16:21 07.10.2019
Информация об увольнении гендиректора "Запорожстали" оказалась фейком

Информация об увольнении гендиректора "Запорожстали" оказалась фейком

11:00 17.09.2019
В Запорожье состоялись масштабные велосоревнования "Стальной кубок" при поддержке "Запорожстали"

В Запорожье состоялись масштабные велосоревнования "Стальной кубок" при поддержке "Запорожстали"

10:05 06.09.2019
Гендиректор "Запорожстали" призывает строителей реализовывать сложные проекты на примере Китая

Гендиректор "Запорожстали" призывает строителей реализовывать сложные проекты на примере Китая

08:29 06.09.2019
Гендиректор "Запорожстали" призывает украинских строителей реализовывать сложные проекты на примере Китая

Гендиректор "Запорожстали" призывает украинских строителей реализовывать сложные проекты на примере Китая

16:01 04.09.2019
"Запорожсталь" в 2019г нарастила инвестиции в оздоровление сотрудников, членов их семей и ветеранов почти на треть

"Запорожсталь" в 2019г нарастила инвестиции в оздоровление сотрудников, членов их семей и ветеранов почти на треть

09:44 04.09.2019
Гендиректор "Запорожстали" поддерживает китайский опыт по развитию high tech в логистике как залог снижения коррупции

Гендиректор "Запорожстали" поддерживает китайский опыт по развитию high tech в логистике как залог снижения коррупции

15:40 02.09.2019
"Запорожсталь" направила 400 тыс. грн на приобретение 28 подшефным учебным заведениям игровых столов для настольного футбола и аэрохоккея

"Запорожсталь" направила 400 тыс. грн на приобретение 28 подшефным учебным заведениям игровых столов для настольного футбола и аэрохоккея

10:00 16.08.2019
"Запорожсталь" с 2015г инвестировала в детский спорт 30 млн грн, начала реализацию с другими предприятиями "Метинвеста" и ФК "Шахтер" нового соцпроекта

"Запорожсталь" с 2015г инвестировала в детский спорт 30 млн грн, начала реализацию с другими предприятиями "Метинвеста" и ФК "Шахтер" нового соцпроекта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

АМПУ потребует от России более 1,24 млрд грн компенсации за утраченное имущество в крымских портах

Трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина пройдут 20 ноября, сообщили в Еврокомиссии

Закон об анбандлинге открыл путь к созданию нового оператора ГТС в соответствии с Третьим энергопакетом

ВБ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 г. до 3,6%

ДТЭК завершил реструктуризацию банковского долга с довыпуском еврооблигаций на $100 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Абитражные управляющие создали СРО во главе с Лукашуком

НБУ проиграл апелляцию по делу об исключении аудитора ПриватБанка PwC из реестра

Переговоры с МВФ близки к договоренности, но о результатах говорить рано

ЕЦБ видит риски для финансовой стабильности, связанные с его собственной мягкой политикой

ЕБРР и Глобальный экологический фонд выделят $55,8 млн на поддержку развития биоэнергетики в Украине

Власти ФРГ требуют сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2"

Fozzy Group открыла крупнейший "Сильпо" в Украине, планирует до конца 2019г запустить еще 6-7 магазинов

Технические консультации по газу ЕС-РФ-Украина состоятся в среду в формате телеконференции

В польский СПГ-терминал прибыло судно с американским сжиженным природным газом для Украины – посольство США в Киеве

АМПУ потребует от России более 1,24 млрд грн компенсации за утраченное имущество в крымских портах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА