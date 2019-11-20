Экономика

13:20 20.11.2019

Власти ФРГ требуют сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2"

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Власти ФРГ требуют сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2"

"Северный поток-2" является бизнес-проектом с политической составляющей, и транзит газа через Украину должен быть сохранен, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Для правительства ФРГ ясно: с "Северным потоком-2" газовый транзит через Украину должен сохраняться", - сказал он, отвечая в среду на вопрос "Интерфакса".

"Северный поток-2" - это коммерческий проект, у которого есть политическая составляющая", - напомнил Зайберт официальную позицию правительства.

В Еврокомиссии на 20 ноября запланированы трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина.

По словам Зайберта, Европейский Союз таким образом активно участвует в решении проблемы.

"Мы делаем то, что можем сделать, чтобы решить эту проблему. Немецкая позиция заключается в том, что после запуска "Северного потока-2" газовый транзит через Украину должен остаться", - сказал он, напомнив, что правительство ФРГ учредило должность специального уполномоченного по переговорам о газовом транзите через Украину, которую занимает Георг Граф Вальдерзее.

Теги: #северный_поток_2 #фрг #германия
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