Fozzy Group открыла крупнейший "Сильпо" в Украине, планирует до конца 2019г запустить еще 6-7 магазинов

Торгово-промышленная группа (ТПГ) Fozzy Group 20 ноября официально открыла крупнейший магазин сети "Сильпо" в Украине, торговая точка общей площадью около 9 тыс. кв. м (торговая – 5,7 тыс. кв. м) в стиле Вселенной анимационного фильма "Мавка. Лісова пісня" разместилась в новом киевском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Blokbuster Mall на пр. Бандеры.

"Мы начали открывать "Сильпо" в авторских дизайнерских форматах пять лет назад. Это был эксперимент, в результате которого мы решили каждый новый "Сильпо" открывать в индивидуальном концепте. Мы – один из немногих в мире сетевых ритейлеров, который пошел на такой шаг. До конца года планируем открыть еще минимум шесть-семь дизайнерских магазинов", - сообщила во время пресс-брифинга во вторник директор по маркетингу сети "Сильпо" Катерина Огуряева.

Магазин в ТРЦ Blokbuster стал 249 супермаркетом в сети "Сильпо" и 14 объектом, открытым ритейлером с начала года. Дизайн торговой точки создан в коллаборации с украинской студией Animagrad (FILM.UA Group). Пространство и интерьер магазина отражают автентику анимационного фильма, который находится на стадии производства.

Инфраструктура магазина, помимо торгового пространства, включает фудкорт с рыбным и мясным ресторанами, пиццерию, дзяо-бар, суши-зону с блюдами на вынос, а также новый для сети "Вега-бар".

Помимо этого, в нем разместилась собственные сыроварня, коптильни, пекарня, винная комната и винный бар, а на втором этаже – зона для лекций, дегустаций и мастер-классов.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ритейлера, новые магазины "Сильпо" до конца года появятся в Киеве, Львове, Одессе и Днепре.

По словам Огуряевой, в ближайшей перспективе ритейлер намерен сконцентрироваться на открытиях в таких регионах, как Харьков, Днепр, и продолжить развитие в Киеве.

Она отметила высокий потенциал для расширения сети "Сильпо" на украинском рынке.

"Потенциал достаточно высокий. Когда мы открываем новые магазины на месте старых, делаем реновацию, то привлекаем новых гостей, которых не охватывали до этого. Рынок у нас еще довольно не насыщен", - сказала Огуряева.

По данным пресс-службы, в 2019 году ритейлер обновил пять супермаркетов, сделав их дизайнерскими: три – в Киеве, один – в Виннице, и один – в Черкассах. В целом, с 2014 года открыто 41 дизайнерский "Сільпо" - 30 новых и семь обновленных, а также четыре Le Silpo».

Как сообщалось, Fozzy Group по результатам 2018 года увеличила товарооборот продовольственных сетей "Фора", "Сільпо", Thrash !, Fozzy Cash & Carry на 26% по сравнению с 2017 годом – до 78,8 млрд грн.

ООО "Сильпо-Фуд", развивающее сеть «Сильпо, входит в ТОП-3 крупнейших налогоплательщиков Украины среди предприятий розничной торговли в 2018 году.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с около 700 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 1 января 2019 общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м.

Помимо торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес. В частности, компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сільпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash !, фармацевтические супермаркеты "Біла ромашка", магазины персональной электроники Ringoo. Кроме торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания ("Нежинский консервный комбинат" и птицефабрика ООО ПКФ "Варто"), банковский (банк "Восток") и ресторанный бизнес.

Штат сотрудников насчитывает более 50 тыс. человек.