Экономика

11:53 20.11.2019

Технические консультации по газу ЕС-РФ-Украина состоятся в среду в формате телеконференции

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Технические консультации по газу ЕС-РФ-Украина состоятся в среду в формате телеконференции

Очередной экспертный раунд трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина пройдет в среду в формате телеконференции, подтвердил "Интерфаксу", источник в Брюсселе, знакомый с обстоятельствами мероприятия.

"Консультации будут дистанционными, в режиме телеконференции. Причины тому - организационные, это позволит выиграть время", - сообщил собеседник агентства.

Предыдущие консультации сторон на техническом уровне состоялись в Брюсселе 8 ноября.

Ранее сообщалось, что министерская трехсторонняя встреча по газу может состояться в конце ноября. Предыдущие консультации на министерском уровне прошли в Брюсселе в конце октября.

Теги: #рф #консультации #украина #газ #ес
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