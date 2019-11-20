В польский СПГ-терминал прибыло судно с американским сжиженным природным газом для Украины – посольство США в Киеве

В польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце во вторник прибыло судно, перевозившее американский сжиженный природный газ для Украины, сообщает посольство США в Украине.

"Американскому сжиженному природному газу (СПГ) в Украине быть! Судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море. Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости", - говорится в сообщении, обнародованном в аккаунте посольства США в Украине в соцсети "Твиттер" в среду.