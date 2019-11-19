Писарук вошёл в состав правления ЕБА

Глава правления Райффайзен банка Аваль Александр Писарук вошел в состав правления Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Борд правления в ближайший год также будут составлять Томаш Фиала из инвестиционной компании "Драгон Капитал", Василий Бовидов (Unilever Ukraine), Дмитрий Грищенко (Danone), Тибериу Дима (BASF), Нина Домбровська (Henkel Ukraine), а также представитель компании Google Ukraine Дмитрий Шоломко.

По итогам прошедшего во вторник годового юбилейного собрания ассоциации они сменили представителей компаний Radisson Blu Hotel, Arzinger, Farmgate.

ЕБА объединяет более 1,1 тыс. компаний.