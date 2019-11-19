Экономика

20:12 19.11.2019

Moodyʼs сомневается, что мировую экономику в 2020 году охватит рецессия

2 мин читать
Moodyʼs сомневается, что мировую экономику в 2020 году охватит рецессия

Международное рейтинговое агентство Moodyʼs сомневается, что мировую экономику в 2020 году охватит рецессия, однако риски нарастают. Такой вывод содержится в докладе агентства.

«Moodyʼs не ожидает рецессии в 2020 году», но глобальная экономика «останется нестабильной» в следующем году «после рекордно низкого глобального роста в 2019 году после рецессии 2009 года».

Более того, предупреждают эксперты рейтингового агентства, «риски рецессии нарастают на фоне неопределенности торговой политики, непредсказуемой политической и геополитической среды, а пространство фискальной и монетарной политики в странах с развитой экономикой остается ограниченным, чтобы предотвратить будущий спад».

Напомним, накануне аналитики Morgan Stanley заявили, что ожидают восстановления темпов роста глобальной экономики уже в I квартале следующего года, предполагая, что в целом за 2020 год она прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года.

При этом основным фактором замедления роста мирового ВВП эксперты американского инвестбанка считают торговое противостояние США и Китая, двух крупнейших мировых экономик.

Как раз «ослабление торговой напряженности», полагают в Morgan Stanley, «уменьшит неопределенность для бизнеса и сделает стимулы монетарной политики более эффективными».

Ранее стало известно, что показатель глобального экономического климата, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), упал до минимальной отметки за 10 лет. По оценкам экспертов IFO, в начале IV квартала текущего года индекс делового доверия составлял минус 18,8 пункта по сравнению с минус 10,1 пункта тремя месяцами ранее.

Нынешний уровень индикатора является самым низким со II квартала 2009 года, когда финансовый кризис охватил почти все регионы мира. В IFO ожидают существенного замедления темпов роста мировой торговли, потребительских расходов и инвестиционной активности.

До этого Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что мировой долг достиг рекордной величины и в 2,3 раза превысил мировой ВВП. Сумма государственного и частного мирового долга составляет $188 трлн, сообщила в Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на открытии XX ежегодной конференции имени Жака Полака.

Теги: #moodys
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:25 11.11.2019
Moody's ухудшило до "негативного" прогноз рейтингов Великобритании

Moody's ухудшило до "негативного" прогноз рейтингов Великобритании

10:08 06.09.2019
Moody's улучшило рейтинг DTEK Energy до "Саа2"

Moody's улучшило рейтинг DTEK Energy до "Саа2"

14:56 27.06.2019
Новые требования НБУ могут увеличить количество системно важных банков

Новые требования НБУ могут увеличить количество системно важных банков

13:07 24.05.2019
Moody's понизило рейтинг Nissan до "A3" с "A2", прогноз - "негативный"

Moody's понизило рейтинг Nissan до "A3" с "A2", прогноз - "негативный"

12:32 04.04.2019
Потенциальная победа Зеленского вряд ли окажет немедленное влияние на экономическую и фискальную политику Украины – Moody`s

Потенциальная победа Зеленского вряд ли окажет немедленное влияние на экономическую и фискальную политику Украины – Moody`s

12:56 11.01.2019
Moody's: доля дефолтов компаний со спекулятивным рейтингом вырастет в 2019г

Moody's: доля дефолтов компаний со спекулятивным рейтингом вырастет в 2019г

11:52 29.12.2018
Moody's повысило рейтинги Ferrexpo, "Метинвеста" и МХП до уровня "B3"

Moody's повысило рейтинги Ferrexpo, "Метинвеста" и МХП до уровня "B3"

16:08 27.11.2018
Moody's: ВВП Японии в 2019г вырастет на 0,8%, прибыли компаний - на 1-3%

Moody's: ВВП Японии в 2019г вырастет на 0,8%, прибыли компаний - на 1-3%

09:53 24.10.2018
Moody's подтвердило рейтинг азербайджанского Kapital Bank "Ba3"

Moody's подтвердило рейтинг азербайджанского Kapital Bank "Ba3"

16:06 02.10.2018
Moody's дал прогноз для банковской системы Китая

Moody's дал прогноз для банковской системы Китая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тристоронні консультації щодо газу ЄС-РФ-Україна відбудуться 20 листопада, повідомили у Єврокомісії

Трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина пройдут 20 ноября, сообщили в Еврокомиссии

Закон об анбандлинге открыл путь к созданию нового оператора ГТС в соответствии с Третьим энергопакетом

ВБ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 г. до 3,6%

ДТЭК завершил реструктуризацию банковского долга с довыпуском еврооблигаций на $100 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Тристоронні консультації щодо газу ЄС-РФ-Україна відбудуться 20 листопада, повідомили у Єврокомісії

Трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина пройдут 20 ноября, сообщили в Еврокомиссии

Писарук вошёл в состав правления ЕБА

Трамп пригрозил повышением пошлин на китайские товары

Закон об анбандлинге открыл путь к созданию нового оператора ГТС в соответствии с Третьим энергопакетом

Еврокомиссия санкционировала слияние трех компаний, занятых на норвежском шельфе

ConocoPhillips планирует выкупить собственные акции на $30 млрд за 10 лет

"Дарница" внедрила электронный документооборот

АСОО и УСПП инициируют проверку законности реструктуризации госдолга Украины в 2015г

"Запорожсталь" успешно прошла надзорный аудит Интегрированной системы менеджмента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА