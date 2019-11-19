Moodyʼs сомневается, что мировую экономику в 2020 году охватит рецессия

Международное рейтинговое агентство Moodyʼs сомневается, что мировую экономику в 2020 году охватит рецессия, однако риски нарастают. Такой вывод содержится в докладе агентства.

«Moodyʼs не ожидает рецессии в 2020 году», но глобальная экономика «останется нестабильной» в следующем году «после рекордно низкого глобального роста в 2019 году после рецессии 2009 года».

Более того, предупреждают эксперты рейтингового агентства, «риски рецессии нарастают на фоне неопределенности торговой политики, непредсказуемой политической и геополитической среды, а пространство фискальной и монетарной политики в странах с развитой экономикой остается ограниченным, чтобы предотвратить будущий спад».

Напомним, накануне аналитики Morgan Stanley заявили, что ожидают восстановления темпов роста глобальной экономики уже в I квартале следующего года, предполагая, что в целом за 2020 год она прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года.

При этом основным фактором замедления роста мирового ВВП эксперты американского инвестбанка считают торговое противостояние США и Китая, двух крупнейших мировых экономик.

Как раз «ослабление торговой напряженности», полагают в Morgan Stanley, «уменьшит неопределенность для бизнеса и сделает стимулы монетарной политики более эффективными».

Ранее стало известно, что показатель глобального экономического климата, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), упал до минимальной отметки за 10 лет. По оценкам экспертов IFO, в начале IV квартала текущего года индекс делового доверия составлял минус 18,8 пункта по сравнению с минус 10,1 пункта тремя месяцами ранее.

Нынешний уровень индикатора является самым низким со II квартала 2009 года, когда финансовый кризис охватил почти все регионы мира. В IFO ожидают существенного замедления темпов роста мировой торговли, потребительских расходов и инвестиционной активности.

До этого Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что мировой долг достиг рекордной величины и в 2,3 раза превысил мировой ВВП. Сумма государственного и частного мирового долга составляет $188 трлн, сообщила в Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на открытии XX ежегодной конференции имени Жака Полака.