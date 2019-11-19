Экономика

18:20 19.11.2019

"Дарница" внедрила электронный документооборот

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"Дарница" внедрила электронный документооборот

Фармацевтическая компания «Дарница» в ноябре приступила к эксплуатации первой фазы системы электронного документооборота EasyDoc.

Как подчеркивает компания, это первый подобный проект на фармацевтическом рынке Украины, реализация которого охватывает весь жизненный цикл лекарственного средства.

По данным компании, такая система является стандартом для многих стран мира. После окончательного внедрения системы количество ее авторизованных пользователей составит около 400. Они смогут одновременно работать над документами, при этом сохраняя все сгенерированные версии и комментарии. Это ускорит процесс формирования досье и позволит избежать ошибок, возникающих в результате одновременного привлечения большого количества экспертов.

«Стратегия «Дарницы» предусматривает построение международного фармацевтического бренда. Для этого мы осуществляем цифровую трансформацию компании и внедряем самые современные инструменты, соответствующие фармацевтическим стандартам ЕС и США. Мы уже готовы формировать досье в электронном виде и ожидаем, когда такая практика будет внедрена в Украине на государственном уровне», - говорит Андрей Обризан, генеральный директор «Дарницы».

Компания напоминает, что внедрение проекта электронного документооборота началось в феврале 2019 года, общая его продолжительность составляет 15 месяцев. Партнеры «Дарницы» – канадская компания OpenText, мультинациональная компания Stratesys и немецкий разработчик автоматизированных систем управления SAP.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефициары компании – семья Загорий.

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