АСОО и УСПП инициируют проверку законности реструктуризации госдолга Украины в 2015г

Антикризисный совет общественных организаций (АСОО) и Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) предлагают правительству поручить Генеральной прокуратуре и Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) провести проверку законности заключения соглашений о реструктуризации госдолга в 2015 году.

Согласно сообщению пресс-службы УСПП, соответствующее обращение было принято на совместном заседании правления делового союза и АСОО.

"Как вариант - обратиться в МВФ с просьбой оценить эффективность и последствия реструктуризации государственного внешнего долга Украины в 2015 году для финансовой стабильности и макроэкономического роста", - говорится в тексте обращения.

АСОО и УСПП также предлагают Счетной палате и Государственной финансовой инспекции провести аудит условий и последствий реструктуризации госдолга в 2015 году.

Они также указывают на необходимость разработки компенсаторных механизмов для погашения ВВП-варрантов правительством. "Фактически мы стали заложниками экономического роста. В случае роста экономики Украины ежегодно более чем на 3-4% необходимо будет выплачивать за $3,24 млрд реструктуризации (столько было списано в обмен на варранты) практически втрое больше", - цитирует пресс-служба президента УСПП Анатолия Кинаха.

АСОО и УСПП предупреждает, что механизм выплат по ВВП-варрантам может превратиться в бесконечный долговой цикл. По их мнению, правительству необходимо выработать стратегию решения этой проблемы, предусматривающую мониторинг рисков, возможный обратный выкуп ВВП-варрантов, переговоры с международными кредиторами о новых программах и пр.

Как сообщалось, в Министерство финансов во главе с Натальей Яресько августе 2015 года договорились с кредиторами о списании части внешнего долга, который составлял $15 млрд при золотовалютных резервах $12,6 млрд, привязав выплаты по другой его части к экономическому росту. Реструктуризация предусматривала списание 20% от суммы долга (около $3,6 млрд) и отсрочку погашения выпусков гособлигаций на четыре года - с 2015-2023 до 2019-2027. При этом соглашение подразумевало повышение средневзвешенной купонной ставки с 7,22% до 7,75%, а также, в качестве компенсации, выпуск дополнительных ценных бумаг - ВВП-варрантов в объеме $3,2 млрд, которые получила часть кредиторов. Было оговорено, что механизм выплаты ВВП-варрантов начнет действовать только в случае, если ВВП Украины составит $125,4 млрд, эта планка была преодолена в 2018 году. Кроме того, сумма выплат по ним зависит от динамики роста ВВП Украины: 3% - нулевые выплаты, от 3% до 4% - 15% от каждого процента прироста ВВП свыше этой планки, 4% - 40% каждого следующего процента прироста.

ВВП-варранты не учитываются в госбюджете, поскольку они принадлежат к компонентам валового государственного долга, в соответствии с международными стандартами