Экономика

17:29 19.11.2019

Дубинский предлагает отнести требования НБУ по кредитным договорам рефинансирования с неплатежеспособными банками к 5-й очереди кредиторов

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Дубинский предлагает отнести требования НБУ по кредитным договорам рефинансирования с неплатежеспособными банками к 5-й очереди кредиторов

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") 15 ноября зарегистрировал в парламенте законопроект о временном отнесении требований Национального банка Украины (НБУ) как обеспеченного кредитора по кредитным договорам рефинансирования с неплатежеспособными банками к пятой очереди кредиторов (№2459).

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, такой порядок будет применяться только к банкам, которые по состоянию на 1 января 2019 года уже были отнесены к категории неплатежеспособных и процедура ликвидации которых не завершена. Предложенная законопроектом норма носит временный характер и утратит действие, когда все эти банки будут ликвидированы или все кредиты рефинансирования этих банков будут возвращены.

В пояснительной записке отмечается, что в крупнейших банках, которые были признаны неплатежеспособными (банки "Дельта", "Надра", "ВиЭйБи", "Финансы и Кредит"), от 30% до 90% всего имущества было взято в залог НБУ. Кроме того, в соответствии с нормативными актами НБУ, в качестве обеспечения кредитов рефинансирования банков выступили лучшие активы банков, которые по оценочной стоимости в разы превышали номинал кредита рефинансирования, а для вкладчиков осталась безнадежная задолженность.

"С целью выполнения Нацбанком требований закона и защиты законных интересов граждан Украины предлагается минимизировать негативные последствия массового отнесения банков к категории неплатежеспособных путем введения изменений в законодательство временного действия и таким образом обеспечить восстановление доверия к банкам и особенно к Нацбанку, что укрепит стабильность банковской системы Украины", - говорится в документе.

Теги: #дубинский #нбу
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