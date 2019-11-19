"Запорожсталь" успешно прошла надзорный аудит Интегрированной системы менеджмента

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, успешно прошел второй надзорный аудит Интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов менеджмента качества ISO 9001:2015, экологического менеджмента ISO 14001:2015, и первый надзорный аудит системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 45001:2018.

Согласно пресс-релизу компании, представители компании "Бюро Веритас Сертификейшн Украина" уделили особое внимание долго- и среднесрочному управлению, управлению документами и знаниями, готовности к нештатным ситуациям.

Аудит прошел в доменном, сталеплавильном, кислородно-компрессорном цехах, транспортных цехах, производственной дирекции, дирекции по технологии и качеству, дирекции по охране труда, промышленной и техногенной безопасности.

В ходе проверки аудиторы высоко оценили экологическую модернизацию "Запорожстали", высокий уровень вовлеченности персонала в процесс непрерывного совершенствования производства, снижение энергоемкости производства, повышенное внимание повышению конкурентоспособности предприятия и качества выпускаемой продукции.

"Комбинат "Запорожсталь" неизменно подтверждает высокое соответствие международным стандартам и приверженность мировым ценностям: системному повышению экологичности и безопасности производства, высокой клиентоориентированности и работе над повышением качества продукции", - отметил ведущий аудитор "Бюро Веритас Сертификейшн Украина" Иван Соколов, которого цитирует пресс-служба комбината.

При этом уточняется, что "Запорожсталь" сертифицирован и с 2003 г. регулярно подтверждает свое соответствие международному стандарту системы менеджмента качества IS0 9001; с 2008 г. международным стандартам по системам экологического менеджмента ISO 14001, управления охраной труда и производственной безопасностью OHSAS 1800 – ISO 45001; с 2013 г. международному стандарту системы энергетического менеджмента ISO 50001.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".