Экономика

16:08 19.11.2019

Госбанки закончили третий квартал с рекордной прибылью более 30 млрд грн - Минфин

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Госбанки закончили третий квартал с рекордной прибылью более 30 млрд грн - Минфин

По итогам третьего квартала 2019 года банки государственного сектора получили прибыль более 30 млрд грн, что вдвое больше, чем за весь прошлый год, сообщило Министерство финансов Украины на сайте во вторник.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 октября 2019 года прибыль государственных банков составил 62,5% прибыли всего банковского сектора, при этом более половины всей прибыли госбанков сформировал ПриватБанк - 27 млрд грн.

Объем кредитов физических лиц в банках государственного сектора в третьем квартале увеличился более чем 3 млрд грн, или на 6,5% (по сравнению с началом года - на 8 млрд грн, или на 17%), что положительно повлияло на качество кредитного портфеля. Отчетный квартал также характеризовался существенным ростом депозитов корпоративного сектора, объем которых по сравнению с 1 июля 2019 года вырос более чем 15 млрд грн, говорится в сообщении.

Теги: #госбанки #банк #финрезультат #минфин
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