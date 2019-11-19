Экономика

14:30 19.11.2019

"Vodafone Украина" в III кв. увеличил выручку на 29,7%

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"Vodafone Украина" в III кв. увеличил выручку на 29,7%

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2019 года вышел на показатель выручки в 4,3млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Согласно финотчету оператора, его чистая прибыль за указанный период составила 887 млн грн.

Показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн, маржа OIBDA также выросла - до 54,6%.

"Основной причиной увеличения доходов стал рост количества data-пользователей и потребления услуг передачи данных. Общий объем интернет трафика в сети "Vodafone Украина" за год увеличился вдвое. Рост дата-доходов за это время составил 56%", - отмечается в отчете оператора.

В то же время в компании отметили, что по итогам третьего квартала 2019 года у "Vodafone Украина" оказался самый низкий на рынке показатель ARPU – 68,2 грн, тогда как по итогам второго квартала этот показатель составлял 61 грн.

Согласно отчету оператора, 4G-сеть "Vodafone Украина" по итогам третьего квартала стала доступна для 66% украинцев, при этом 86% населения может пользоваться 3G покрытием.

"Наметился также новый ощутимый тренд, который будет усиливаться. Внедрение 4G дало толчок развитию новых технологий и новых направлений бизнеса на их основе – IoT, big data аналитика, облачные сервисы. Спрос на эти услуги увеличивается, как среди бизнес-клиентов компании, так и на уровне муниципалитетов", - отмечается в сообщении оператора.

Увеличились доходы "Vodafone Украина" от торговой деятельности в связи с расширением собственной розницы. По состоянию на 19 ноября 2019 года сеть Vodafone Retail насчитывает порядка 240 собственных магазинов.

В третьем квартале 2019 года также выросло количество клиентов "Vodafone Украина" – услугами компании пользуются 19,8 млн клиентов, отмечается в пресс-релизе по финотчетности компании.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Доход компании в прошлом году увеличился на 8% и составил 12,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 33,5% в годовом исчислении, до 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 10,2 п.п. по сравнению с 2017 годом - до 53,8%.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Теги: #финрезультат #vodafone
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