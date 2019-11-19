Экономика

12:14 19.11.2019

Набсовет Укрэксимбанка объявил конкурс на должность главы правления

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Набсовет Укрэксимбанка объявил конкурс на должность главы правления

Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка (Киев) объявил конкурсный отбор на должность главы правления финучреждения с привлечением международной компании по подбору персонала Odgers Berndtson, сообщило Министерство финансов Украины на сайте.

Согласно сообщению, решение о проведении конкурса НС принял 15 ноября. Прием документов начался 18 ноября и продлится до 2 декабря 2019 года. 3 декабря комитет по вопросам назначений НС банка совместно с Odgers Berndtson отберет не более 10 участников конкурса, которых допустят к следующему этапу, а 4-6 декабря состоится собеседование с  кандидатами, по результатам которого будут отобраны три представителя для прохождения финального этапа отбора.

Финальный этап обора состоится на 6 декабря.

Претендент на должность главы правления Укрэксимбанка должен иметь опыт работы в финансовом секторе не менее пяти лет, в том числе на руководящих должностях - не менее трех лет и безупречную деловую репутацию.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, 16 ноября задержали главу правления Укрэксимбанка Александра Гриценко.

По мнению адвоката Гриценко, задержание осуществлено без постановления суда с грубыми нарушениями закона и при отсутствии законных оснований.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Гриценко в виде залога в 3 млн грн без ареста.

По данным Генпрокуратуры, Гриценко проходит по делу №12013220540000400 от 31 января 2013 года по факту создания в феврале 2010 года бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением преступной организации. Он обвиняется в содействии снятию арестов с депозитов и залогов по выданному банком кредиту на $160 млн на покупку "Украинского медиа холдинга" (УМХ).

Гриценко был назначен на должность главы правления Укрэксимбанка в августе 2014 года.

Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году. Чистая прибыль Укрэксимбанка по итогам января-сентября 2019 года составила 2,27 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (706,24 млн грн).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (205,439 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 76 действовавших в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #конкурс #кадры
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