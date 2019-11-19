Экономика

12:21 19.11.2019

Увеличение госрасходов на дороги повлекло рост импорта дорожной техники и материалов вместо заказов отечественным заводам – Нацкомитет промразвития

4 мин читать
Увеличение госрасходов на дороги повлекло рост импорта дорожной техники и материалов вместо заказов отечественным заводам – Нацкомитет промразвития

Увеличение ассигнований из госбюджета на строительство дорог вызвало рост импорта дорожной техники и материалов до $1 млрд почти за три года, вместо того, чтобы дать импульс инвесторам и оживить этот бизнес в Украине, считают в Нацкомитете по промышленному развитию.

"По информации Государственной фискальной службы, за период с 1 января 2017 года по 31 октября 2019 года Украина оплатила $640 млн за битум и $558,6 млн за бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, погрузчики, дорожные катки и прочие спецмашины" - сообщила секретарь Нацкомитета Елена Салихова агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно приведенным ею данным ГФС, в частности, импорт дорожно-строительной техники в 2018 году возрос в 2,5 раза к 2016 году, до $225 млн, битума – втрое, до $290,6 млн (в тоннах – в 1,7 раза).

В то же время, отмечает Салихова, по подсчетам Нацкомитета, согласно информации ProZorro в части заключенных договоров на дорожные работы в 2018 году, в большинстве контрактов от 100 млн грн крупных украинских и зарубежных подрядчиков доля заработной платы составляет от 0,4 до 4%, а заложенная прибыль - от 0,1 до 2%, следовательно, максимально уплаченные налоги (без НДС), в прошлом году не превысили 1 млрд грн.

"Таким образом, с каждой гривни украинских налогоплательщиков, ассигнованной на дороги, в казну возвращается всего лишь 2,5 копейки", - отметила Салихова.

Она также сообщила, что проблема не только в импорте такой техники – в Украину "в огромном количестве" поступает техника иностранной регистрации, ввезенная подрядчиками на условиях временного использования без уплаты налогов и сборов.

Как сообщил агентству председатель правления-гендиректор АО "Кредмаш" (производитель асфальтосмесительных установок) Александр Тверезый, на волне увеличения расходов госбюджета на "Укравтодор", в 2016-2019 годах импорт асфальтосмесительных установок в Украину увеличился в 21 раз - до $15 млн при том, что "Кредмаш" производит аналогичную продукцию минимум на 25% дешевле, и она не уступает по качеству и техническим характеристикам.

"Ситуацию для украинских производителей усугубило закрытие рынка РФ, в т.ч. для поставок асфальтосмесительных установок. Все это создает реальные угрозы остановки производства не только нашего предприятия, но и смежников", - отметил гендиректор.

Он также добавил, что "Кредмаш" может полностью удовлетворить потребности Украины в таких установках, тогда как сегодня мощности загружены на 60-70%, и половина продукции поставляется на экспорт.

Генеральный директор еще одного производителя дорожной автотехники – АО "АвтоКрАЗ" Роман Черняк отметил агентству, что лоббирование интересов иностранных производителей, в том числе, привело к стагнации предприятия.

"В условиях острой конкурентной борьбы с компаниями других стран, которые имеют доступ к дешевым кредитам и пользуются различными стимулами и финансовой поддержкой своих государств, крайне необходим запуск компенсаторов для покупателей украинской дорожной и коммунальной техники по аналогии с механизмом, который действует для аграриев при покупке сельхозтехники", - считает Черняк.

Салихова напомнила, что в декабре 2017 года правительство Украины утвердило порядок направления средств государственного дорожного фонда, где предполагалось, использовать до 1% его средств на частичную компенсацию стоимости дорожно-строительной техники и оборудования отечественного производства.

"Но запуск этого механизма саботировался чиновниками, а в этом году по их инициативе вовсе исчез из документа. В отсутствие такого инструмента бюджетные ассигнования на дороги, которые в 2020 году составят порядка 70 млрд грн, будут, как и в предыдущие годы содействовать развитию экономик других государств", - констатирует секретарь Нацкомитета.

В связи с этим, по ее словам, промышленники намерены обратиться к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство.

По мнению президента АО "УПЭК" Анатолия Гиршфельда, научные, инженерные и производственные компетенции Украины остаются незадействованными в процессе масштабного дорожного строительства.

"Необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс в части установления фиксированного финансового обеспечения развития производственных мощностей дорожных организаций в размере 1% дорожного фонда, путем перераспределения средств с обеспечения безопасности дорожного движения, которые ежегодно не используются в полном объеме. Уже в 2020 г. это позволит направить порядка 500 млн грн на стимулирование приобретения коммунальной и дорожно-строительной техники и оборудования, которое производится в Украине с базовым уровнем локализации 20-25%", - считает он.

Теги: #дороги #инфраструктура #импорт #нацкомитет #госрасходы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:18 15.11.2019
Киев выделит 83,4 млрд грн на развитие транспортной инфраструктуры города

Киев выделит 83,4 млрд грн на развитие транспортной инфраструктуры города

12:21 14.11.2019
Украина в 2020г прогнозирует почти трехкратный рост импорта э/э при небольшом снижении ее производства

Украина в 2020г прогнозирует почти трехкратный рост импорта э/э при небольшом снижении ее производства

20:14 13.11.2019
Президент подписал закон о введении процедуры аудита безопасности дорог

Президент подписал закон о введении процедуры аудита безопасности дорог

17:44 12.11.2019
Рада разрешила среднесрочное планирование ремонта автодорог

Рада разрешила среднесрочное планирование ремонта автодорог

16:48 12.11.2019
Принятый закон об УБДИ откроет Украине доступ к лучшему финансированию со стороны международных финансовых институтов - ЕИБ

Принятый закон об УБДИ откроет Украине доступ к лучшему финансированию со стороны международных финансовых институтов - ЕИБ

12:42 11.11.2019
Рост конкуренции на рынке э/э закладывает основу для непопулярных тарифных решений – глава энергокомитета Рады

Рост конкуренции на рынке э/э закладывает основу для непопулярных тарифных решений – глава энергокомитета Рады

19:10 08.11.2019
Украина за 10 мес. увеличила импорт нефтепродуктов на 6%

Украина за 10 мес. увеличила импорт нефтепродуктов на 6%

18:33 08.11.2019
Инициированное странами Персидского залива расследование по импорту стали может стать точкой невозврата в мировой торговой политике – "Интерпайп"

Инициированное странами Персидского залива расследование по импорту стали может стать точкой невозврата в мировой торговой политике – "Интерпайп"

22:59 06.11.2019
Кабмин берет полумиллиардный кредит на строительство двух дорог

Кабмин берет полумиллиардный кредит на строительство двух дорог

13:45 06.11.2019
Кабмин перенес на 20 ноября 2019г вступление в силу запрета на ввоз в Украину вагонов из РФ

Кабмин перенес на 20 ноября 2019г вступление в силу запрета на ввоз в Украину вагонов из РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДТЭК завершил реструктуризацию банковского долга с довыпуском еврооблигаций на $100 млн

МХП завершил III кв.-2019 с чистой прибылью $104,1 млн при росте выручки на 26,8%

Бюджетная поддержка аграриев в 2020 году для покупки земли достаточная и предусмотрены дешевые кредиты – уполномоченный Зеленского

По вопросу предельной концентрации с/х земли в одних руках будет найден компромисс ко второму чтению – уполномоченный Зеленского

"Нафтогаз" получил предложение "Газпрома" – топ-менеджер НАК

ПОСЛЕДНЕЕ

Контракт на транзит нефти между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" может быть автоматически продлен на год

ФССУ принял на 3,8 млрд грн заявлений-расчетов на финансирование декретных

Набсовет Укрэксимбанка объявил конкурс на должность главы правления

Минск заявил, что отсутствие госкредита от РФ не ударит по бюджету Беларуси

Цены на строймонтажработы в Украине за 9 мес. возросли на 7,8%

EasyJet сократил доналоговую прибыль в минувшем фингоду, повысил выручку

Продажи автомобилей в Европе в октябре взлетели до максимума за 10 лет для этого месяца

ДТЭК завершил реструктуризацию банковского долга с довыпуском еврооблигаций на $100 млн

США продлили на 90 дней разрешение на работу компаний страны с Huawei

МХП завершил III кв.-2019 с чистой прибылью $104,1 млн при росте выручки на 26,8%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА