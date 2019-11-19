Увеличение госрасходов на дороги повлекло рост импорта дорожной техники и материалов вместо заказов отечественным заводам – Нацкомитет промразвития

Увеличение ассигнований из госбюджета на строительство дорог вызвало рост импорта дорожной техники и материалов до $1 млрд почти за три года, вместо того, чтобы дать импульс инвесторам и оживить этот бизнес в Украине, считают в Нацкомитете по промышленному развитию.

"По информации Государственной фискальной службы, за период с 1 января 2017 года по 31 октября 2019 года Украина оплатила $640 млн за битум и $558,6 млн за бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, погрузчики, дорожные катки и прочие спецмашины" - сообщила секретарь Нацкомитета Елена Салихова агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно приведенным ею данным ГФС, в частности, импорт дорожно-строительной техники в 2018 году возрос в 2,5 раза к 2016 году, до $225 млн, битума – втрое, до $290,6 млн (в тоннах – в 1,7 раза).

В то же время, отмечает Салихова, по подсчетам Нацкомитета, согласно информации ProZorro в части заключенных договоров на дорожные работы в 2018 году, в большинстве контрактов от 100 млн грн крупных украинских и зарубежных подрядчиков доля заработной платы составляет от 0,4 до 4%, а заложенная прибыль - от 0,1 до 2%, следовательно, максимально уплаченные налоги (без НДС), в прошлом году не превысили 1 млрд грн.

"Таким образом, с каждой гривни украинских налогоплательщиков, ассигнованной на дороги, в казну возвращается всего лишь 2,5 копейки", - отметила Салихова.

Она также сообщила, что проблема не только в импорте такой техники – в Украину "в огромном количестве" поступает техника иностранной регистрации, ввезенная подрядчиками на условиях временного использования без уплаты налогов и сборов.

Как сообщил агентству председатель правления-гендиректор АО "Кредмаш" (производитель асфальтосмесительных установок) Александр Тверезый, на волне увеличения расходов госбюджета на "Укравтодор", в 2016-2019 годах импорт асфальтосмесительных установок в Украину увеличился в 21 раз - до $15 млн при том, что "Кредмаш" производит аналогичную продукцию минимум на 25% дешевле, и она не уступает по качеству и техническим характеристикам.

"Ситуацию для украинских производителей усугубило закрытие рынка РФ, в т.ч. для поставок асфальтосмесительных установок. Все это создает реальные угрозы остановки производства не только нашего предприятия, но и смежников", - отметил гендиректор.

Он также добавил, что "Кредмаш" может полностью удовлетворить потребности Украины в таких установках, тогда как сегодня мощности загружены на 60-70%, и половина продукции поставляется на экспорт.

Генеральный директор еще одного производителя дорожной автотехники – АО "АвтоКрАЗ" Роман Черняк отметил агентству, что лоббирование интересов иностранных производителей, в том числе, привело к стагнации предприятия.

"В условиях острой конкурентной борьбы с компаниями других стран, которые имеют доступ к дешевым кредитам и пользуются различными стимулами и финансовой поддержкой своих государств, крайне необходим запуск компенсаторов для покупателей украинской дорожной и коммунальной техники по аналогии с механизмом, который действует для аграриев при покупке сельхозтехники", - считает Черняк.

Салихова напомнила, что в декабре 2017 года правительство Украины утвердило порядок направления средств государственного дорожного фонда, где предполагалось, использовать до 1% его средств на частичную компенсацию стоимости дорожно-строительной техники и оборудования отечественного производства.

"Но запуск этого механизма саботировался чиновниками, а в этом году по их инициативе вовсе исчез из документа. В отсутствие такого инструмента бюджетные ассигнования на дороги, которые в 2020 году составят порядка 70 млрд грн, будут, как и в предыдущие годы содействовать развитию экономик других государств", - констатирует секретарь Нацкомитета.

В связи с этим, по ее словам, промышленники намерены обратиться к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство.

По мнению президента АО "УПЭК" Анатолия Гиршфельда, научные, инженерные и производственные компетенции Украины остаются незадействованными в процессе масштабного дорожного строительства.

"Необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс в части установления фиксированного финансового обеспечения развития производственных мощностей дорожных организаций в размере 1% дорожного фонда, путем перераспределения средств с обеспечения безопасности дорожного движения, которые ежегодно не используются в полном объеме. Уже в 2020 г. это позволит направить порядка 500 млн грн на стимулирование приобретения коммунальной и дорожно-строительной техники и оборудования, которое производится в Украине с базовым уровнем локализации 20-25%", - считает он.