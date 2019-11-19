EasyJet сократил доналоговую прибыль в минувшем фингоду, повысил выручку

Британский бюджетный авиаперевозчик EasyJet Plc сократил доналоговую прибыль в 2019 финансовом году на 3,4%, но увеличил выручку и сообщил, что количество бронирований билетов на первую половину 2020 финансового года слегка превосходит прошлогодний показатель.

Как сообщается в пресс-релизе компании, доналоговая прибыль за фингод, завершившийся 30 сентября, составила 430 млн фунтов стерлингов ($556,7 млн) по сравнению с 445 млн фунтов за предыдущий финансовый год.

Скорректированная доналоговая прибыль - ключевой показатель для авиакомпании, исключающий разовые факторы, сократилась до 427 млн фунтов стерлингов с 578 млн фунтов стерлингов годом ранее.

Выручка EasyJet составила 6,39 млрд фунтов стерлингов против 5,90 млрд фунтов в 2018 фингоду.

Выручка в расчете на единицу воздушной перевозки (перемещение каждого доступного пассажирского кресла на расстояние в 1 милю) сократилась на 1,8% - до 60,81 фунта.

EasyJet увеличила перевозку пассажиров в минувшем фингоду на 8,6%, до 96,1 млн.

Загруженность рейсов авиакомпании составила 91,5% по сравнению с 92,9% годом ранее.

Компания намерена выплатить дивиденды в размере 43,9 пенса на акцию против 58,6 пенса на акцию годом ранее.

EasyJet ожидает скорректированную доналоговую прибыль в 2020 финансовом году у верхней границы прогноза. В октябре авиакомпания прогнозировала, что прибыль составит от 420 млн до 430 млн фунтов стерлингов.

Акции EasyJet в ходе торгов во вторник дорожают на 4,1%.