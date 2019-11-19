Продажи автомобилей в Европе в октябре взлетели до максимума за 10 лет для этого месяца

Продажи автомобилей в Европе - 27 стран Европейского союза (без Мальты) плюс Исландия, Норвегия и Швейцария - в октябре существенно выросли из-за низкой базы сравнения и достигли рекордной величины для этого месяца с 2009 года.

Число зарегистрированных новых машин в регионе увеличилось на 8,7% в годовом выражении - до 1 млн 177,746 тыс., говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

В октябре прошлого года показатель упал на 7,3% после вступления в силу нового стандарта определения расхода топлива для легковых машин и легких коммерческих автомобилей (WLTP) с 1 сентября 2018 года. До этого некоторые автопроизводители предлагали покупателям очень привлекательные условия, в связи с чем темпы роста спроса на автомобили во многих странах ЕС, включая ряд крупнейших рынков, выражались двузначным числом. В результате после введения новых правил - в сентябре и октябре 2018 года - продажи резко сократились.

В январе-октябре текущего года регистрация новых автомобилей в Европе снизилась на 0,7% - до 12 млн 946,921 тыс. Сокращение было зафиксировано на рынках многих стран, однако в Германии показатель увеличился на 3,4%.

В прошлом месяце наиболее сильный рост спроса на машины был зафиксирован, в частности, в Румынии (на 58%) и в Литве (на 45%). Между тем в Германии он увеличился на 12,7%, во Франции - на 8,7%, в Италии - на 6,7%, а в Великобритании - упал на 6,7%.

Наиболее существенное повышение продаж среди компаний в октябре было отмечено у германской группы Volkswagen (+30,8%) и японской Mazda (+27,9%), в то время как у Jaguar Land Rover и японской Honda они сократились на 12,8%, у еще одной японской компании Mitsubishi - на 14,5%.