Экономика

10:52 19.11.2019

ДТЭК завершил реструктуризацию банковского долга с довыпуском еврооблигаций на $100 млн

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ДТЭК завершил реструктуризацию банковского долга с довыпуском еврооблигаций на $100 млн

"ДТЭК Энерго" сообщило о завершении реструктуризации банковской задолженности, предусматривающей среди прочего конвертацию части долга в еврооблигации, выпущенные DTEK Finance PLC (Нидерланды) со сроком погашения 31 декабря 2024 года, сообщила компания на сайте Ирландской фондовой биржи.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, был реструктуризирован клубный кредит, привлеченный в конце 2012 года, часть этого банковского долга была конвертирована в еврооблигации в сумме $100 млн.

"Условия реструктуризации соответствуют тем, которые "ДТЭК Энерго" предложил всем держателям займов в 2016 году: пролонгация срока погашения до 2023 года и конвертация части банковского долга в еврооблигации", – отметили в компании.

Как ранее отмечал в ежедневном обзоре инвестгруппы Concorde Capital руководитель аналитического отдела инвесткомпании Александр Паращий, завершение реструктуризации будет способствовать росту цен еврооблигаций.

"После завершения оставшейся реструктуризации ДТЭК завершит долговую операцию, начатую в 2015 году. Это повлечет повышение рейтинга и, следовательно, станет мощным катализатором роста цен облигаций", – приводились в отчете слова Паращия.

Как сообщалось, энергохолдинг в конце 2016 года провел обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года. Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения.

Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме осуществлялась по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 годах. – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,75% годовых. Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

В конце марта 2017 года "ДТЭК Энерго" также достиг соглашения с частью держателей банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий. При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма.

Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5%+EURIBOR/LIBOR. При этом в 2017 и в 2018 годах выплачивался 51% начисленного ежемесячного процентного дохода, в 2019 году – 60%, в 2020 году – 70%, в 2021% - 79%, в 2022 году – 88%, в 2023 – 100%. Невыплаченные проценты будут капитализированы. Допускаются также непостоянные выплаты в счет погашения начисленных процентов при наличии избыточных средств.

В конце сентября 2018 года "ДТЭК Энерго" реструктуризировал на аналогичных условиях еще $217 млн банковского долга.

Согласно данным в неаудированном консолидированном отчете за первое полугодие 2019 года, по состоянию на 30 июня нереструктуризированным оставался долг в сумме $207 млн.

Теги: #еврооблигации #дтэк
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